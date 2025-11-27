Chus Mateo: «A Hugo González le hice crecer en el Real Madrid y es el futuro del baloncesto español»

Hace algo más de tres años y un mes, una nueva perla de la cantera del Real Madrid de baloncesto daba sus primeros botes en el Movistar Arena. Hugo González se convirtió el 2 de octubre de 2022 en el cuarto jugador más joven (16 años) en debutar con el primer equipo. Y lo hizo de la mano de Chus Mateo, quien ahora, en su entrevista con OKDIARIO, habla de su estallido en la NBA con los Boston Celtics.

El nuevo seleccionador de España, que debutará este jueves en el partido de las ventanas FIBA contra Dinamarca, aún no puede contar con el alero, aunque asegura a este periódico que, sin llegar a ser «pesado», mantiene «contacto de manera periódica» con éste y con todos los jugadores españoles seleccionables al otro lado del charco.

Chus ultima los detalles del viaje que hará a Estados Unidos a principios de 2026 para seguir de cerca, además de a Hugo González y Santi Aldama, a los más de 40 jugadores que se labran un futuro en universidades de la NCAA: «Estamos planificando ese viaje, yo quiero estar muy cercano a todos los jugadores nacionales seleccionables. Obviamente, tenemos una gran cantidad de jugadores aquí, seguramente menos de los que a mí me gustaría aquí en España».

«Pero tenemos un gran número fuera de nuestro país y me toca porque es mi responsabilidad estar cerca de ellos. Tienen que sentir que el seleccionador les tiene vigilados, controlados, que está cercano a ellos, que les da confianza y eso es lo que pretendo hacer», explica Mateo, antes de centrarse en la figura de Hugo González.

Contacto continuo entre Chus Mateo y Hugo González

«En el viaje que en mi cabeza tengo para verles será, seguramente, a final de enero y dos semanas en febrero. Intentaré estar tres semanas allí y ver el mayor número de jugadores posible. Por supuesto que Santi y Hugo están entre los que voy a visitar. No te voy a decir que soy muy pesado con esto, pero sí que estoy en contacto con ellos de una manera periódica y tratando de que ellos sientan de que su seleccionador también está cerca de ellos, pero con muchos otros también», comenta.

«Me alegro mucho de la evolución de Hugo porque el año pasado evolucionó de una manera correcta y trabajó muy bien. Muy pocas veces se quedó fuera y participó en casi 50 partidos a lo largo de la temporada y tuvo unos minutos y una serie de entrenamientos que seguramente le hicieron crecer. Se lo merece porque es un trabajador incansable y sólo puedo decirte que espero lo mejor tanto de Sergio De Larrea como de Hugo González porque son el futuro del baloncesto español», contesta el seleccionador de España, preguntado por las palabras de Pedro Martínez sobre las oportunidades del de los Celtics en el Real Madrid la temporada pasada.