Hugo González ya es el ‘rookie’ de la NBA

Hugo González ya es el rookie del año en la NBA. Al menos a nivel defensivo. El canterano del Real Madrid está impresionando a todo el baloncesto de Estados Unidos en sus primeras actuaciones con los Boston Celtics y tal es su desempeño que ostenta el mejor promedio en defensa entre los debutantes de la presente temporada.

Esta estadística, que se obtiene tras medir los puntos que permite un jugador por cada 100 posesiones mientras está en cancha, le coloca con mejores números defensivos que cinco estrellas en ciernes del último draft que le superaron en el listado de 2025.

Hugo González (104,3) arrasa a Dylan Harper (San Antonio Spurs, 108,1), Cedric Coward (Memphis Grizzlies, 110,6), Collin Murray-Boyles (Toronto Raptors, 110,8), Derik Queen (New Orleans Pelicans, 111,2) y Cooper Flagg (Dallas Mavericks, 111,8). De hecho, éste último fue el número uno del draft.

El ex alero del Real Madrid, gran revelación entre los rookies tiene el ratio defensivo más bajo, lo cual le convierte en el mejor defensa debutante en la NBA. Las expectativas eran grandes, pero ni mucho menos se esperaba la irrupción que Hugo González está teniendo en Boston.

Hugo González puede con todos

Esta estadística se saca de los rebotes defensivos, robos, tapones y faltas, participación en jugadas defensivas del equipo y puntos permitidos mientras el jugador está en cancha. Los promedios de Hugo son asombrosos ya a estas alturas, con 3,1 puntos, 2,1 capturas y 0,8 asistencias en los 13 minutos que promedia por encuentro con los Celtics.

Su actuación más impresionante se produjo en la madrugada del pasado lunes, cuando Hugo González, a sus 19 años y recién llegado al baloncesto americano, secó a dos jugadores de la talla de Paolo Banchero, Desmond Bane y Franz Wagner, campeón de Europa con Alemania y en el mejor quinteto del último Eurobasket.

A Banchero le frenó durante 11 posesiones en el Orlando Magic-Boston Celtics, tres a Wagner y otras tres a Bane. Entre los tres jugadores no fueron capaces de sumar un sólo punto al ser defendidos con el canterano madridista. Hugo está dando pasos de gigante y no va a parar hasta cumplir su sueño de triunfar en la NBA.