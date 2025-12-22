Se desvela el motivo de la sorprendente celebración de Lamine Yamal en su gol en Villarreal

Lamine Yamal fue el autor del segundo gol del Barça este pasado domingo, tanto que abría la ventaja en el marcador y que a la postre cerraría el partido. Pero no fue su gol, pese a ser más que importante, lo que acapararía más los focos, sino su celebración posterior tras lograrlo, un gesto inédito en Lamine Yamal hasta ahora en el joven extremo blaugrana que ahora tiene un porqué, un motivo entre tanto revuelo.

Su celebración no fue bien acogida en La Cerámica, en el partido correspondiente a la jornada 17 entre Villarreal y Barça, un simple gesto, llevándose la mano a la boca en un claro gesto en el que parecía intentar silbar del mismo modo que recibía ese sonido por parte de la grada, una celebración que despertó muchas especulaciones e interpretaciones pero que ahora cobra sentido.

El tanto de Lamine llegó en la segunda mitad del encuentro, con el Barça ya por delante, culminando una acción dentro del área tras varios rechaces con un preciso disparo de exterior que superó al guardameta Luiz Junior y significó el 0-2 definitivo. Justo después de ver cómo el balón entraba en la portería, el futbolista se dirigió hacia la grada y realizó un gesto llamativo: se llevó la mano a la boca simulando un silbido.

La celebración no pasó desapercibida ni para los aficionados presentes en el estadio ni para quienes siguieron el partido por televisión. Desde los primeros minutos del encuentro, el internacional español había sido objeto de pitos constantes por parte de un sector de la afición local. Cada vez que intervenía en el juego o encaraba a un rival, el sonido de los silbidos se repetía desde la grada de La Cerámica, una circunstancia que marcó su actuación durante buena parte del choque.

Tras el encuentro, la celebración tuvo continuidad fuera del césped. Lamine Yamal compartió en su perfil de Instagram varias imágenes del triunfo del Barcelona en La Cerámica y, entre ellas, destacó precisamente la fotografía de su silbido. En sus historias añadió emoticonos riendo, reforzando la idea de que el gesto estaba directamente relacionado con lo vivido durante el partido y con el ambiente que tuvo que soportar durante los 90 minutos.

Pero la respuesta a su celebración puede ser más simple de lo que parece. Muchos han captado que su gesto puede ser una referencia al anime y videojuego de fútbol Inazuma Eleven, concretamente al personaje de Jude Sharp y su conocida técnica del ‘Pingüino Emperador’, la habilidad que ejecuta para disparar en la que se lleva las manos a la boca y silba antes de realizarla, un movimiento muy similar al realizado por Lamine Yamal tras su gol.

El paralelismo fue más allá del simple gesto. Quienes defienden esta teoría señalan que el futbolista imitó no solo la posición de las manos y los dedos, sino también el movimiento de la cabeza característico del personaje del anime. No es un detalle menor si se tiene en cuenta que Lamine Yamal ha mostrado en más de una ocasión su interés por el anime y los videojuegos, compartiendo públicamente su afición por títulos como Dragon Ball o Mario Kart.