Lamine se ríe de la afición del Villarreal tras marcar

Lamine Yamal no se cortó ni un pelo ante los pitos que recibió en La Cerámica. Cada vez que el extremo del Barça recibía el balón, el sonido de viento se escuchaba en las gradas. Y el jugador respondió a la afición del Villarreal con gol y una celebración bastante polémica. Después del partido, el 10 colgó una historia en sus redes sociales con una imagen de su celebración del gol y dos emoticonos, un llorando y otro de risa.

Este mensaje se podría interpretar como que Lamine está «llorando de la risa» con los pitos de la afición del Villarreal. El jugador contestó a los silbidos con un gol y lo celebró así, haciendo el gesto del pito. El motivo no era otro que durante el partido le estuvieron silbando cada vez que recibía la pelota. No le dejaban ni a sol ni a sombra los aficionados del submarino amarillo. Además de por su tanto, Yamal fue protagonista por provocar la roja de Renato Veiga.

Una acción que también ha causado bastante polémica. Para Marcelino García Toral, técnico del conjunto castellonense, no era roja. Esa jugada marcó un partido que hasta el momento estaba siendo muy igualado, con ocasiones para los dos equipos. El Villarreal, de hecho, tuvo ocasiones para haber empatado el encuentro. Lo hizo por medio de Ayoze Pérez, pero el gol fue anulado por un fuera de juego previo de Cardona antes de darle la asistencia al canario.

Lo cierto es que los pitos a Lamine Yamal se han convertido en costumbre en muchos campo. El internacional español se está acostumbrando a oír silbidos en la mayoría de estadios cuando sale del Camp Nou. Esto tiene que ver con que su comportamiento no está siendo el idóneo en los últimos meses, y con que siempre, antes de los partidos, sube una foto a Instagram marcando un gol al rival en un encuentro previo. Sus actitudes no gustan en muchos campos de España y es por eso que se lleva los pitos.