El Barcelona se pasea en Villarreal y fortalece su liderato

El Barcelona se paseó en Villarreal con un cómodo 0-2 que quedó sentenciado al descanso con un gol de penalti de Raphinha y una expulsión de roja directa a Veiga por una entrada a Lamine Yamal. El submarino amarillo jugó toda la segunda parte con uno menos y falló ocasiones de todos los colores. Fue el ’10’ culé el encargado de marcar el segundo. Necesitó poco el equipo de Flick que ya acumula ocho victorias consecutivas y fortalece su liderato antes de afrontar estas vacaciones de Navidad.

El partido del Villarreal le pudo poner en muchos más apuros al Barcelona de lo que dijo el resultado. Pero Joan lo evitó con una gran actuación bajo palos. Los fallos en ataque del submarino amarillo hicieron el resto. Los de Marcelino claudicaron ante un Barça al que le sonrió la suerte con ese penalti y esa roja en una primera mitad que decantó el choque.

Hansi Flick apostó por Fermín en el enganche y Ferran Torres en la punta en un exigente partido en casa del Villarreal. Afortunadamente, no fue en Miami, por el bien del fútbol español. No estaba Pedri, lesionado, y De Jong volvió al once para hacer pareja con un Eric que es una pieza fundamental para el entrenador alemán.

El Villarreal, que en Champions y Copa ha parecido otro equipo, está demostrando esta temporada un gran nivel en Liga. Y por eso está metido en esa lucha por la Liga. Empezó muy fuerte el equipo amarillo con la primera ocasión del partido en el primer minuto de juego. Moleiro a la contra se la sirvió a la cabeza de Pépé y este perdonó.

A los seis minutos de juego, el Villarreal volvió a perdonar por segunda vez. Ayoze cazó una pelota en el área, le pegó libre de marca y Koundé despejó como pudo. Y tres minutos después, otra vez Ayoze volvió a avisar con un disparo desde la frontal a las manos de Joan tras dejar en el suelo previamente a Cubarsí.

Penalti y gol de Raphinha

El partido cambió en el minuto diez. Y es que si perdonas tanto, al final lo pagas. Y más contra un Barcelona con tanto colmillo. Raphinha buscó el área rival por primera vez, la pisó y Comesaña le tiró. Estuvo muy listo el brasileño, que buscó el contacto, pero el jugador del Villarreal se le pone por delante y el penalti fue muy claro. Alberola no dudó. Lo tiró el brasileño culé, no falló, y el Barça se puso 0-1 en La Cerámica.

Siguió insistiendo el Barcelona tras el gol con un Raphinha inspirado. En el 15, el brasileño le pegó al travesaño. Pero el partido estaba muy abierto. Marcó el Villarreal en el 16, pero no valió. Cardona recibió la pelota en banda en fuera de juego y su centro se lo remató Koundé en su propia portería. Fue anulado.

Abierto, pero el control lo tenía el Barcelona. Lamine buscó un disparo en el 31 que se le marchó alto. Y dos minutos después perdonó otro mano a mano Pepé. El equipo culé tenía la posesión, pero a los espacios estaba sufriendo. No tenía el día de cara a gol el Villarreal. Buchanan perdonó otra en el 35 tras aprovechar un grave error en defensa de Balde. Su remate lo despejó Joan.

El Villarreal se queda con 10

El partido se le fue al Villarreal poco antes de llegar al descanso. Fue en el momento en el que a Veiga se le cruzaron los cables. Sucedió en el minuto 38. El defensa del equipo amarillo le propinó una dura entrada a Lamine Yamal a la altura del tobillo con la plancha por delante y Alberola le expulsó. Está claro que hay una doble vara de medir en el arbitraje español. ¿Por qué la de Marcao contra Rodrygo no lo fue? Pero Veiga vio una roja que pareció justa.

No hubo cambios tras el descanso. El Villarreal había sufrido un palo tras otro en el primer tiempo, pero comenzó la segunda mitad con la misma hambre por buscar el empate. El Barça estaba cómodo con balón, pero los de Marcelino buscaban ataques rápidos con mucha valentía.

De Jong vio la amarilla en el 58 por una dura entrada a Moleiro. La falta de Parejo fue directa a la barrera. Tras ello, Hansi Flick movió su banquillo por primera vez (62′). Entraron Lewandowski y Rashford por Ferran y Fermín.

Lamine sentencia en Villarreal

Sentenció el partido Lamine Yamal en el minuto 63 de partido. Llegó con muchos hombres el Barcelona al área rival y tras varios malos remates de Lewandowski y De Jong, fue el ’10’ culé el que encontró el gol. Yamal cazó la bola, la pisó y tiró de puntera para hacer el 0-2. Lo celebró de manera muy polémica imitando un silbato para que le pitasen más. Una provocación que enfadó y mucho a la grada.

No se rindió el Villarreal, pero no tenía el día. Rafa Marín pidió un penalti de Joan, inexistente, y segundos después perdonó un mano a mano ante Joan. El portero catalán sacó una parada colosal. Lo intentaba el submarino amarillo, que no quería irse de manos vacías. Pero Joan era un muro. En el 76 salvó una doble ocasión de Mikautadze con dos brillantes actuaciones.

Se fue lesionado Koundé (algo muscular) en el 78 y entró en su lugar Casadó para hacer de lateral derecho. Más malas noticia para la defensa culé. El Villarreal murió peleando y cosechó su primera derrota de la temporada en Liga en casa. Los de Flick ya llevan ocho victorias consecutivas y se marchan a la Navidad muy líderes.