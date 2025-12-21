Lamine es intocable: roja directa a Renato Veiga por una entrada por detrás

Alberola Rojas lo ha vuelto a hacer. Corría el minuto 39 del Villarreal-Barcelona cuando el árbitro expulsó a Renato Veiga con roja directa por una entrada por detrás a Lamine Yamal. El extremo del Barcelona recibió un balón en medio campo y cedió para otro compañero de primeras. El central portugués del submarino amarillo llegó tarde e impactó abajo con el pie del español, en una entrada bastante dura.

El colegiado le mostró la roja directa ante la incredulidad del propio Renato Veiga y las protestas del banquillo del Villarreal. Pero Alberola Rojas lo tuvo muy claro. El planchazo sobre Lamine le costó la roja al central luso, que se cargó un partido muy igualado hasta ese momento. De hecho, el conjunto de Marcelino García Toral había logrado empatar con un gol de Ayoze Pérez, que sería anulado por fuera de juego. Estaban teniendo ocasiones, pero se topaban con Joan García y la mala fortuna.

La expulsión muestra el doble rasero de los árbitros de la Liga de Tebas, ya que es muy similar a la que le hizo Marcao a Rodrygo en el Real Madrid-Sevilla. El zaguero sevillista fue abajo con la plancha y pudo lesionar al jugador brasileño, pero Muñiz Ruiz solamente le mostró la cartulina e Iglesias Villanueva, desde el VAR, tampoco le llamó a capítulo para que pudiera corregir su error.