Abascal fomenta el ‘team building’ en la dirección de Vox tras las salidas de Smith y Antelo

La campaña de Castilla y León para Vox entrará en los anales de la historia por ser «el principio del cambio» y, como afirman, el asentamiento del sentido común en la región. Tal y como reconoció el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, el pasado lunes, «el cónclave de Gredos marca un antes y un después». En plena polémica por la expulsión de Javier Ortega Smith y José Ángel Antelo de la formación, Santiago Abascal ha dejado claro que el partido «no sólo tiene equipo, sino también cantera».

Castilla y León ha sido la predilecta de Abascal para reunir a Vox en menos de seis meses, una región convertida en su talismán, cuando en 2022 entró por primera vez en los gobiernos, así como presidiendo los parlamentos autonómicos. De hecho, Carlos Pollán simboliza para Vox el momento en que la formación entró a presidir un parlamento autonómico.

La primera cita de Vox arrancó en la precampaña de Castilla y León en Salamanca el pasado noviembre, cuando celebró la interparlamentaria. Un encuentro con todos los equipos de la formación a nivel nacional, que duró dos días y concluyó con un acto en la plaza de la ciudad que logró concitar a más de 3.000 personas para escuchar el discurso de Abascal y hacerse una foto.

Este pasado lunes, Abascal celebró un cónclave exprés en Gredos. Era la primera vez en la historia de la formación que se reunía el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) con el Comité de Acción Política (CAP) y todos los portavoces nacionales con un objetivo claro: fomentar el team building; es decir, reforzar un equipo sólido y multidisciplinario de cara a los desafíos futuros como fuerza política consolidada en el panorama político nacional.

En el ambiente se apreciaba el cierre de filas en apoyo a Abascal, tras la expulsión de la militancia de Javier Ortega Smith, con un mensaje no sólo de «unidad», sino de «renovación» definitiva tras las «calumnias» constantes de algunos de los ex fundadores sobre la disciplina del partido y presuntas irregularidades no probadas.

De ahí que la presencia de portavoces, así como de multitud de cargos de otras regiones, sea considerada como un mensaje de unidad y de vertebración territorial ante la reciente polémica generada por el ex líder de Murcia, José Ángel Antelo, que ha tratado de «apropiarse del partido» en la región.

De ahí la importancia que ha tomado para la formación la recta final de campaña en Castilla y León, considerada en Bambú una especie de «talismán». Hace 4 años, Vox alcanzó un 17,64%.

De cara al domingo, si en Extremadura y Aragón han doblado los resultados respecto de 2023, el objetivo en la región es alcanzar el 20% de los votos, lo que supondría que uno de cada cinco castellanoleoneses apostase por la formación soberanista.

«Esto nos posicionaría en el tablero europeo como otro de los países con una derecha patriótica fuerte que ya planta cara al bipartidismo hegemónico en las urnas», confirman fuentes de la formación.