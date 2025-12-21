Villarreal – Barcelona en directo | Dónde ver online, alineaciones y estadísticas del partido de la Liga hoy en vivo

El Villarreal recibe al Barcelona en el Estadio de la Cerámica para jugar el partido que corresponde a la jornada 17 de la Liga, que promete ser apasionante. Tanto los de Marcelino García Toral como los de Hansi Flick lo van a dar todo sobre el terreno de juego porque son conscientes de que ambos equipos están peleando por el título liguero y serán tres puntos muy importantes, aunque, lógicamente, no determinantes. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Villarreal – Barcelona.

Villarreal – Barcelona, en directo

Así está la clasificación de la Liga

El Barcelona es el líder de la clasificación y pase lo que pase hoy en el Estadio de la Cerámica acabarán el año en lo más alto de la tabla de la Liga. El Real Madrid ganó este sábado frente al Sevilla y recortaron distancias con los culés, pero los de Hansi Flick esperan poder lograr el triunfo ante el Villarreal y así volverse a poner a cuatro unidades del conjunto merengue. Por su parte, el Submarino Amarillo, es tercero con 35 puntitos, pero hay que recordar que tienen dos partidos menos que los catalanes, lo que significa que si ganases hoy y los dos pendientes adelantarían a los culés.

El Barcelona, sin Pedri

La mala noticia para el Barcelona ha sido, sin duda, la ausencia de Pedri en la convocatoria para viajar a Castellón. Hansi Flick confirmaba en rueda de prensa que el centrocampista de Tegueste está lesionado y no se quiere correr riesgos con él, por lo que han optado por dejarle fuera de la lista para este último choque de 2025. La intención es que el internacional canario esté listo para el duelo que los azulgranas disputarán frente al Espanyol a principios de 2026 y que ya esté en plenas condiciones para viajar a Arabia Saudí para jugar la Supercopa de España unos días después del derbi catalán.

Partidazo en el Estadio de la Cerámica

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Villarreal – Barcelona que corresponde a la jornada 17 de la Liga y que se disputará en el Estadio de la Cerámica. Los azulgranas están primeros en la clasificación del campeonato nacional, mientras que el Submarino Amarillo le sigue de cera, ya que los de Marcelino García Toral, aunque eliminados de la Champions League y de la Copa del Rey, son terceros y sueñan con dar la sorpresa este año.