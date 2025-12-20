El partido fallido de Miami: la derrota más dolorosa de Tebas

El Villarreal-Barcelona que se juega este domingo en La Cerámica con motivo de la jornada 17 de Liga estuvo muy cerca de jugarse en Miami. Muy muy cerca. Era el plan de Javier Tebas. Un plan fallido que supuso una de sus derrotas más dolorosas, ya que lleva siete años buscándolo. Los principales actores del fútbol español, los jugadores, se opusieron a ello y le ganaron la batalla a una idea muy poco transparente por parte de la patronal.

El partido de Miami ha llegado. El 21 de diciembre de 2025 estaba en la agenda de la Liga marcado en rojo como el primer partido de la competición nacional que se iba a jugar fuera de nuestras fronteras. Pero no será así. El plan le salió mal a Tebas, el fútbol español se rebeló contra él y su derrota más dolorosa se confirmó.

Y es que la Liga se juega en España. Por ello, el Villarreal-Barcelona de este domingo se disputará en la Cerámica y los amarillos podrán ejercer de local en un duelo que es lucha directa por el campeonato, aunque parezca surrealista. En Miami no hubiese sido así, ya que la mayoría de aficionados serían culés.

Y es que a pesar de que Tebas repitió una y otra vez que esta idea suya no adulteraba la competición, la realidad es que sí lo hacía. Y se evitó gracias a la movilización de los jugadores que en la jornada 9 se plantaron en los primeros segundos de cada encuentro de Liga para protestar por este partido que se quería llevar a Miami.

Y la protesta de los jugadores funcionó, ayudado por la censura llevada a cabo por la Liga de Javier Tebas, que en los primeros partidos de aquella jornada no mostró los primeros segundos de los partidos sacando las imágenes fuera del estadio para intentar que fuera de España no se enterasen de dicha huelga.

El plan fallido de Tebas: no a Miami

Le salió el tiro por la culata a Javier Tebas y el pasado 21 de octubre la promotora del encuentro en Miami se caía del barco. Un comunicado de la Liga que llegó en plena jornada de Champions con el Villarreal jugando un importante partido en la Cerámica. Y es que todo lo que se hizo alrededor de esta idea fue erróneo. Cada paso. La falta de transparencia fue clave para la movilización de AFE y los jugadores contra este proyecto ideado por Tebas.

Y es que el plan fallido de Tebas con su intento de llevar el Villarreal-Barcelona confirmó su derrota más dolorosa con su idea de llevar la Liga fuera de nuestras fronteras. Lleva desde 2018 intentándolo y sigue fracasando en el intento. Esta vez estuvo más cerca que nunca con el principal apoyo de la RFEF, pero la realidad le volvió a poner en su sitio. No habrá Liga en Miami en este último partido del año y Villarreal y Barcelona se enfrentarán en suelo español sin adulterar la competición.