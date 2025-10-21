La derrota más dolorosa de Tebas: desde 2018 fracasa en su intento por llevar la Liga a Estados Unidos

El sueño de Tebas se ha convertido en pesadilla después de que Relevent, la promotora del partido de Liga entre Villarreal y Barcelona que se iba a disputar en Miami, decidiera cancelar la organización debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas. Las protestas de la jornada pasada que la Liga de Tebas trató de esconder con la realización han surtido efecto.

Relevent se baja del carro de Miami. ¿Y ahora qué? Tebas deberá aplazar una idea que lleva tratando de llevar a cabo desde 2018, cuando firmó un acuerdo de 15 años con Relevent para promover el fútbol español en Estados Unidos y Canadá. Tebas sedujo en primera instancia a clubes como Atlético, Sevilla e incluso se llegó a proponer que el Girona-Barcelona de aquel año se disputase al otro lado del Atlántico.

Los mencionados clubes se adhirieron al plan de la Liga hasta el punto que Javier Tebas, presidente de la Liga; Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona; y Delfí Geli, presidente del Girona, llegaron a firmar una carta conjunta solicitando la disputa del partido en Miami. Incluso se puso en marcha el dispositivo para que los aficionados pudieran desplazarse y paquetes de viaje y alojamiento.

Tebas llegó a decir que había un «90% de optimismo», sin embargo, la FIFA también se opuso tras una reunión mantenida entre Rubiales, presidentes de la Federación Española de Fútbol por aquel entonces, e Infantino, todavía mandamás del máximo organismo del fútbol.