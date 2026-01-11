El árbitro acusado de «chulo», a Eder Sarabia: «No me meto en tu trabajo, tú no te metas en el mío»

Ortiz Arias, árbitro de Primera División, ha vuelto a protagonizar otra polémica, en este caso con Eder Sarabia, entrenador del Elche. El colegiado madrileño, acusado por futbolistas de «chulo» y de insultarles, se enzarzó con el técnico del conjunto ilicitano durante el partido ante el Valencia de Liga.

En la segunda parte del encuentro en Mestalla, y con 0-0 en el marcador (el partido terminó 1-1), se protestó una falta. En ese momento, el árbitro Ortiz Arias se dirigió de forma tranquila al lugar del banquillo del Elche, donde estaba Eder Sarabia. Los dos hablaron de forma normal, de buen rollo, durante varios segundos, incluso con Sarabia agarrándole por la espalda.

Sin embargo, después, Ortiz Arias dejó una frase lapidaria contra el entrenador del Elche. «Yo no me meto en tu trabajo, tú no te metas en el mío», dijo el colegiado de este partido. La frase levanta polémica por la actitud de un árbitro que debe ser juez del partido, sin interpretaciones, y que pocas veces se dirige un colegiado a un entrenador o futbolista en estos términos.

Ortiz Arias se hizo famoso hace unos años por las graves acusaciones que David López, jugador del Girona, hizo de él. «Intentas centrarte en el partido, pero te falta el respeto, te insulta… es difícil trabajar así. Tienes que intentar estar en el partido porque se complica el trabajo», dijo López sobre Ortiz Arias, al que también calificó de «prepotente». El futbolista fue sancionado más tarde por desconsideración.

En el caso de David López, el Comité Técnico de Árbitros salió en defensa del colegiado, afirmando que habían escuchado la grabación del partido y que no habían encontrado ningún insulto por parte de Ortiz Arias a los jugadores. Después, el futbolista del Girona pidió perdón y afirmó que todo había sido un «malentendido».

Otros le acusaron de «chulo», como fue el caso de Mingueza, jugador del Celta de Vigo, o de ser «un policía» en el campo. Así, Ortiz Arias tiene un largo historial de enfrentamientos con futbolistas y ahora entrenadores, como el caso de Eder Sarabia.