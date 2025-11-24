El culé Eder Sarabia llora contra los árbitros tras el empate de Bellingham: «¡Es falta clarísima!»

Eder Sarabia, entrenador del Elche y reconocido aficionado del Barcelona, explotó contra el arbitraje de Hernández Maeso por entender que el segundo gol del Real Madrid, el de Jude Bellingham, no tuvo que subir al marcador por una falta de Vinicius a Iñaki Peña. El técnico mostró su disconformidad contra esta jugada.

«No estoy contento por el punto. Ya les he dicho a los jugadores que estaba jodido y ahora encima cuando he visto las acciones determinantes, estoy todavía más jodido. La falta previa al segundo gol no es falta en absoluto, es más un contraataque que puede ser el 3-1. Y luego la jugada de Vinicius, que no toca balón, Iñaki despeja y le pega en la cara y ya habéis visto como tiene la nariz… es falta clarísima. Iñaki dice que es un lance del juego porque no ha visto la jugada y cuando la vea… Iñaki despeja y Vinicius llega tarde y le pega en la cara. Y por eso le deja la nariz así. Es falta clarísima. Clarísima. Me da rabia perder el tiempo en estas cosas. Siento que hay factores que han condicionado el resultado final», señaló Sarabia ante los medios de comunicación una vez acabó el partido.

Rajó a lo grande Sarabia contra el arbitraje y contra el Real Madrid. Un partido en el que el Elche se adelantó con un gol de Febas. Los blancos lo empatarían poco después, ya en el tramo final de encuentro con un tanto de Huijsen. Con 1-1 en el marcador, fue Álvaro Rodríguez el que pudo el Martínez Valero patas arriba con un golazo. Pero Bellingham, tras otro rechace y esa jugada polémica de la que se quejó Sarabia, empató a dos antes del final.

Y es que Sarabia, que pasó por el Barcelona como segundo entrenador de Quique Setién, ha reconocido en más de una ocasión que siempre ha sido seguidor del equipo culé desde pequeñito: «En el fútbol me pasó con el Barça, soy del Athletic, pero también del Barça porque coincidió el Dream Team cuando crecía».