El Real Madrid suelta la mano al Barcelona y empieza la guerra por el ‘caso Negreira’

El Real Madrid cambió el discurso en la Asamblea Ordinaria que el club blanco celebró en el pabellón de Valdebebas respecto al Barcelona. Si hace un año Florentino Pérez decía que los dos tras atlánticos de fútbol español debían ayudarse a señalar directamente a la entidad azulgrana por el Caso Negreira y por el saldo arbitral, que es tremendamente desequilibrado entre ambas entidades en la Liga.

«No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo», dejó claro Florentino Pérez. «Lo repito: cualquiera que sea el motivo, no es normal», continuó el máximo mandatario blanco.

Florentino Pérez recordó que Enríquez Negreira ocupaba «un cargo clave en la cúpula arbitral en un periodo que coincide, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país».

Un saldo desigual

«El Real Madrid acumulaba un saldo neto, en 2021, de dos expulsiones. Y el Barcelona, 61 expulsiones. Son, nada menos, que 59 de diferencia. En cambio, en ese mismo tiempo, el saldo es casi idéntico en Europa: +12 para el Barça y +13 para el Madrid», señaló Florentino Pérez.

De hecho, Florentino Pérez comparó estos números con la Bundesliga: «El Bayern y el Dortmund tienen el mismo saldo y las grandes ligas, también. El saldo de expulsiones durante la etapa de Negreira del Barcelona era de +49 y el del Real Madrid, -1. Saquen sus conclusiones…»

Centrado en Negreira y la final de Copa

«El Real Madrid es el único que se ha personado en el juicio. Cuatro presidentes han mantenido pagos millonarios durante 17 años al vicepresidente de los árbitros», aseguró. Incluso, retrató al presidente del CTA: «Fran Soto ha pedido que se pase página y que olvidemos el ‘caso Negreira’. ¿Quién lo va a olvidar? La realidad es que siguen ahí. Es una situación que les impide actuar con neutralidad».

«¿Cómo es posible que, en la previa de la final de Copa, el árbitro del partido dijera que los árbitros iban a tomar medidas contra nuestro club? ¿Antes de una final de la Copa del Rey? Debería haber sido apartado y no se tomó ninguna medida», aseguró.

El partido de Miami

«Ni siquiera su capitán, Frenkie de Jong, lo cree normal», sentenció sobre el partido de Miami. «Y tampoco es normal que la Liga apoye a dos equipos, el Barcelona y el Villarreal, que reciben incentivos económicos adicionales por jugar en Miami. Y aun así tenemos que escuchar al señor Tebas intentar comparar esto con la NFL», finalizó.