Florentino desvela el precio definitivo de la reforma del Bernabéu y la fecha de regreso de los conciertos

Florentino Pérez desveló en la Asamblea Ordinaria celebrará en el pabellón de Valdebebas el precio definitivo de la reforma del estadio Santiago Bernabéu y, lo más relevante, cuándo volverán los conciertos al coliseo madridista, puesto que la insonorización está muy cerca de llegar a su fin. Desveló que la obra, finalmente, ha costado 1.347 millones de euros.

«Nuestro estadio se ha convertido en un ejemplo de la oferta gastronómica de nuestra ciudad. Y debo deciros que las obras de aislamiento avanzan y esperamos que estén finalizadas en diciembre», aseguró el máximo mandatario blanco ante los socios representantes. Por lo tanto, una vez haya terminado este ajuste en la reforma, se espera que el coliseo madridista vuelva a albergar conciertos y demás espectáculos a partir del próximo año.

«Nuestro estadio se proyectó al mundo para orgullo del madridismo. Lo sentimos con especial emoción por el esfuerzo que hemos hecho. El estadio es admirado por todo el mundo. El comisionado de la NFL dijo que habían jugado en el mejor estadio del mundo y el vicepresidente de Apple dijo que si se hubiese despertado en el Bernabéu piensa que habría despertado en Marte», comenzó.

«No se entiende el fútbol sin el estadio Bernabéu ni sin Santigo Bernabéu, pero los tiempos traen nuevas exigencias. Nos hemos transformado en una industria del fútbol más difícil y competitiva. Estamos listos para ser el mejor club del mundo también en el siglo XXI. Próximamente, estará funcionando el sky walk y además somos una referencia gastronómica con el Bernabéu Market. Las obras de aislamiento acústico terminarán en diciembre y esperamos mitigar los ruidos hacia el exterior», añadió.