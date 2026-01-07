Koke: «Más motivación que una semifinal contra el Madrid, no hay»

Koke Resurrección fue el jugador encargado de atender a los medios de comunicación en la previa de las semifinales de la Supercopa de España que miden a Atlético y Real Madrid. El capitán de la entidad rojiblanca analizó las horas previas a un derbi madrileño que se celebrará en Yeda, Arabia Saudí.

El rojiblanco comenzó analizando el hecho de ser el jugador con más derbis disputados: «No lo he pensado. Siempre es especial jugar una semifinal y un derbi. Más motivación que esa… Siempre intento estar lo más fuerte mentalmente para hacer lo que necesita el equipo. Intento estar lo mejor posible para ayudar. Estamos en una semifinal contra el Madrid; más motivación que esa, no hay mucha».

A la hora de comentar el momento de Julián Álvarez, explicó lo siguiente:

«A los grandes siempre se les exige, pero tenemos que exigirnos todos para llegar a los objetivos. Mañana es un día importante y ojalá tenga la fortuna. En el último partido, Julián apareció cuando más se le necesitaba. Cuando el equipo le necesite, estará al 100 %».

«Cada persona es diferente. Esa etapa fue espectacular, pero el fútbol va cambiando mucho. Mañana nos vamos a dejar la vida por ganar y por conseguir este título», comentó el capitán del Atlético de Madrid.

Lo que sí dejó claro es que no es el título más sencillo: «¿Más sencillo? No. Es lo más cercano a un título. Mañana tenemos el primer paso contra el Real Madrid, que es uno de los mejores del mundo. Mañana tendrán delante al Atlético, que se va a dejar la vida. Es el primer pasito para poder ganar un título».

Además, le quitó importancia a lo sucedido en el último derbi, en el que golearon al Real Madrid: «Hay veces que nos conocemos y tenemos esa primera toma de contacto, e hicimos un grandísimo partido». También analizó la ausencia de Mbappé: «Sabemos todo lo que supone. Cambie mucho o no, te lo digo después del partido».

«Representar al Atlético es muy importante para el aficionado. Siempre que jugamos en nuestro estadio es increíble, pero cuando jugamos fuera también es importante que el club siga creciendo. La hospitalidad es muy buena», finalizó.