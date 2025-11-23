Las 10 bombas nucleares que soltó Florentino en la Asamblea del Real Madrid a Tebas, UEFA y los árbitros

Florentino Pérez puso un broche de oro a su discurso durante la Asamblea General Ordinaria del Real Madrid lanzando una bomba nuclear contra todos aquellos estamentos o dirigentes que tratan de ensuciar la imagen del club blanco. La Liga de Javier Tebas, UEFA y Aleksander Ceferin, Fran Soto y los árbitros españoles, Rafael Louzán y la Federación… nadie quedó indemne de los disparos del presidente de la entidad madridista, que por fin se desató ante aquellos que han maltratado al equipo más laureado del mundo en los últimos tiempos.

Los mejores momentos del discurso de Florentino

«He escuchado decir que el Madrid está contra todo y no es verdad. Solo que nos vemos reaccionar más de lo que nos gustaría». Así comenzaba Florentino su discurso más real de que se recuerda en el presidente del club blanco. Su primer objetivo, la UEFA.

«No es normal que traten de dirigir nuestro destino»

«No es normal y no es legal que se trate de impedir a los clubes que organicen sus propios torneos. No es normal que desde la UEFA traten de dirigir nuestro destino y jugar formatos de competición que perjudican a los aficionados. Pero tengan en cuenta que sus ejecutivos se deben a sus votantes. Por eso nos vemos obligados a jugar partidos en Asia, cerca de China», dijo Florentino, refiriéndose al partido de esta Champions para el que tuvieron que viajar a Almaty (Kazajistán).

«No es normal que sea cada vez más caro ver el fútbol por televisión»

«A mi juicio lo que queremos es transparencia. Nada de competición cerrada. Y, sobre todo, la implantación de la televisión gratuita en el fútbol. Lo hicimos en el Mundial de Clubes. Dar las gracias a la FIFA, que permitió, por ejemplo, a un niño pobre de África poder ver los partidos. Tenemos a Unify, que permitiría retransmitir de manera gratuita los partidos. Al menos, FIFA entendió que ese es el camino. Y quiero agradecérselo. Solo se me ocurre un motivo para que la UEFA no lo haga, porque retrasarlo un año es un año más de sueldos millonarios para ellos», afirmó, durante la parte del discurso en la que se refirió a la Superliga.

«No es normal que el presidente de la Liga promueva un partido fuera de España»

Florentino también abordó la ocurrencia fallida de Tebas de llevar el Villarreal-Barcelona a Miami: «Es algo que no le parece normal ni a su capitán, Frenkie de Jong. Y tampoco es normal que la Liga apoye que dos equipos, Barcelona y Villarreal, tengan acceso a inyecciones económicas extra por jugar en Miami. Y aun así tenemos que escuchar al señor Tebas comparar esto con el partido de la NFL».

En ese sentido, contestó al presidente de la Liga por su ataque contra el súper evento de fútbol americano en el Santiago Bernabéu: El evento de la NFL fue impecable, legal. La comparación es absurda, porque sí cuenta con el respaldo de todos los clubes de la competición. Y no es el caso del partido de Miami. Ni siquiera el apoyo de la UEFA. No es sino otro intento del presidente de la Liga de imponer su voluntad.

«Tampoco es normal el nivel de arbitraje español»

Florentino no se calló con el nefasto desempeño de los árbitros españoles, criticando al nuevo presidente del CTA por pedir que se olvide el caso Negreira, sobre el que también se extendió, y a los colegiados de la pasada final de la Copa del Rey y, en concreto, el de VAR, González Fuertes, por sus amenazas al Real Madrid.

«Es una vergüenza que FIFA no seleccionara para el reciente Mundial de Clubes a ningún árbitro de campo español. Y por supuesto, no es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años. Cualquiera que sea el motivo. Al vicepresidente arbitral, que tenía funciones importantes. Un período que coincide, casualmente, con los mejores resultados del Barcelona en nuestro país», destacó.

«Y el Real Madrid es el único que se ha personado en el juicio. Cuatro presidentes del club azulgrana han mantenido pagos millonarios durante 17 años al vicepresidente de los árbitros», añadió, antes de responder al dirigente actual del estamento colegial: «Ha habido cambios y Fran Soto, nuevo presidente del CTA, ha pedido que se pase página. Y pide que olvidemos el caso Negreira. ¿Quién lo va a olvidar? La realidad es que siguen ahí la mayoría de los árbitros del caso Negreira…»

«Es una situación que les impide actuar con neutralidad. ¿Cómo es posible que en la previa de la final de Copa, el árbitro del partido, amenazara que los árbitros iban a tomar medidas contra nuestro club? ¿Antes de una final de la Copa del Rey?», preguntó.

«No es normal que CVC hipoteque el futuro de nuestros clubes durante 50 años»

«Empezamos con el acuerdo con CVC. Muchos clubes se han dado cuenta que perder parte de sus ingresos durante 50 años lastrará su futuro. Confiamos que este acuerdo se anulará en los tribunales. Y Madrid, Barcelona y Athletic la hemos demandado ante los tribunales. Lo siento, pero debo contar que también el Barcelona se opuso, pero casualmente, abandonó este pleito cuando la Liga permitió inscribir a jugadores», dijo.

«Y al margen de España, CVC solo pudo entrar en Francia y la liga francesa está arruinada. Los perdedores de la operación son todos los clubes. Eso es el llamado proyecto Impulso. Me van a permitir una reflexión. Resulta que Tebas ha multiplicado su sueldo por 10, a costa del dinero que tienen sus clubes para poder sobrevivir», explicó.

«Tampoco es normal que la Liga destine presupuesto a medios de comunicación»

«Hay medios que nacieron con el objetivo de hacer daño al Real Madrid. Y todavía es más preocupante que lo haga de manera opaca. Su presidente se ha negado darnos esta información», expuso. Más de Florentino: «Tampoco es normal que la Liga siga perdiendo millones de euros de nuestro dinero con el fracaso del museo Legends, que sirve para justificar la inversión en medios».

En definitiva no es normal que el fútbol esté gobernado por quien solo busca proteger sus privilegios. Me detendré más adelante, pero explicaré por qué debe ser el Real Madrid quien lidere la batalla. El Real Madrid es, posiblemente, el único club de Europa con la fortaleza necesaria para afrontar esta batalla. Hay madridistas en el mundo que habitantes en la Unión Europea. Somos el más laureado y el más prestigioso a nivel económico. Y nuestra fortaleza es que somos una gran familia unida por valores, en torno a la historia del Real Madrid».

No hay nada que temer. Cumplimos con todo. No se nos puede presionar con inscripciones fallidas. Desafortunadamente, no es el caso de la mayoría de los clubes. Son muchos los que viven al día. Todos sabemos, especialmente en la Liga, que la vida es más sencilla si acatan las decisiones de su presidente. No estamos solos. Son muchos los clubes que, en privado, nos piden que sigamos en la batalla. Y es normal».

«Estaremos de acuerdo que las expulsiones implican el mayor grado de subjetividad»

Más sobre el arbitraje en contra del Real Madrid: El Real Madrid acumulaba un saldo neto, en el siglo XXI, de dos expulsiones en contra. Y el Barcelona, de 61 expulsiones a favor. Son, nada menos, que 59 de diferencia. En cambio, en ese mismo tiempo, el saldo es casi idéntico (+12 para el Barça y +13 para el Madrid). El Bayern y el Dortmund tienen el mismo saldo y las grandes ligas, también. El saldo de expulsiones durante la etapa de Negreira… El saldo del Barcelona era de +49 y el del Real Madrid, -1. Saquen sus conclusiones…»

«Tampoco es normal que el presidente de LaLiga sea vicepresidente de la RFEF»

Florentino mostró su contundente opinión sobre la presencia de Tebas en la Fedaración y reveló su negativa a Louzán de formar parte de su organismo: «Y les contaré una confidencia: el presidente me ofrece ser miembro de la Federación. Y le tuve que decir: ‘Usted a mí no me conoce’. Simplemente. Al margen del conflicto que supone, es incuestionable que estas posiciones deben estar veladas por personas sin sesgos ni fobias».

«Hemos derribado en tiempo récord un régimen de monopolio de más de 60 años»

Florentino concluyó augurando una lucha contra los organismos regidores por crear definitivamente la Superliga: «En 2021, la UEFA se permitía amenazar a los clubes con expulsarles. Y nos abrieron un expediente sancionador para expulsarnos de la Champions. Hoy, con sentencias demoledoras, la situación es radicalmente distinta. Y ante estas sentencias, la Liga y la UEFA le quitan importancia. Y se centran en la paz. Se piensan que somos tontos. Nos dieron la razón en 21 de los 23 puntos y pagaron las costas…»

«Nadie nos puede sancionar por trabajar por nuestro futuro. La contundencia nos permite reclamar a la UEFA los daños que nos han causado. Hemos reclamado el proceso contra la UEFA. El ser indemnizados y el de organizar la competición en el futuro. No hemos llegado aquí para ganar una sentencia, sino para ponerlo en práctica», añadió.

«Y quiero agradecer los esfuerzos a los equipos organizadores. Se ha buscado un acuerdo, pero no ha sido posible. La UEFA nos ha instado a la ECA. Pero la ECA obliga a renunciar a cualquier litigio contra la UEFA. Sería, potencialmente, renunciar a miles de millones de euros que vamos a reclamar», dijo Florentino para cerrar su duro discurso.