Florentino irá hasta el final con la Superliga: «No vamos a dejar las sentencias enmarcadas, actuaremos»

Florentino Pérez prometió luchar hasta el final para conseguir que la Superliga se celebre en un futuro cercano y atacó a la UEFA durante su discurso en la Asamblea General Ordinaria del Real Madrid ante sus socios compromisarios. «No vamos a dejar las sentencias enmarcadas, actuaremos», aseguró el presidente del club blanco, refiriéndose al veredicto del Tribunal Justicia de la Unión Europea, que calificó de «monopolio» las competiciones del organismo del fútbol continental en diciembre de 2023.

«He escuchado decir que el Madrid está contra todo y no es verdad. Sólo que nos vemos reaccionar más de lo que nos gustaría. No es normal y no es legal que se trate de impedir a los clubes que organicen sus propios torneos. No es normal que desde la UEFA traten de dirigir nuestro destino y jugar formatos de competición que perjudican a los aficionados. Pero tengan en cuenta que sus ejecutivos se deben a sus votantes. Por eso nos vemos obligados a jugar partidos en Asia, cerca de China», comenzó, dirigiéndose al organismo presidido por Aleksander Ceferin.

«Hemos derribado en tiempo récord un régimen de monopolio de más de 60 años. En 2021, la UEFA se permitía amenazar a los clubes con expulsarles. Y nos abrieron un expediente sancionador para expulsarnos de la Champions. Hoy, con sentencias demoledoras, la situación es radicalmente distinta. Y ante estas sentencias, la Liga y la UEFA le quita importancia. Y se centran en la paz. Se piensan que somos tontos», añadió.

«Nos dieron la razón en 21 de los 23 puntos y pagaron las costas. Nadie nos puede sancionar por trabajar por nuestro futuro. La contundencia nos permite reclamar a la UEFA los daños que nos han causado. Hemos reclamado el proceso contra la UEFA. El ser indemnizados y el de organizar la competición en el futuro», prosiguió Florentino.

Florentino promete luchar por la Superliga

«No hemos llegado aquí para ganar una sentencia, sino para ponerlo en práctica. Y quiero agradecer los esfuerzos a los equipos organizadores. Se ha buscado un acuerdo, pero no ha sido posible. La UEFA nos ha instado a la ECA. Pero la ECA obliga a renunciar a cualquier litigio contra la UEFA. Sería, potencialmente, renunciar a miles de millones de euros que vamos a reclamar», anunció.

Florentino no dejó escapar el asunto del fútbol en abierto, poniendo el ejemplo nuevamente del Mundial de Clubes de la FIFA: «Y, sobre todo, la implantación de la televisión gratuita de fútbol. Lo hicimos en el Mundial de Clubes. Dar las gracias a la FIFA, que permitió a un niño pobre de África ver los partidos. Tenemos a Unify, que permitiría retransmitir de manera gratuita los partidos. Al menos, FIFA entendió que ese es el camino. Y quiero agradecérselo».

«Solo se me ocurre un motivo para que la UEFA no lo haga, porque retrasarlo un año es un año más de sueldos millonarios para ellos. Como el caso del presidente de la Liga, con sueldo mayor que su homónimo de la Premier, aunque genere mucho menos. Hemos ganado la batalla judicial y ganaremos las siguientes batallas. Porque es el mejor proyecto para todos. Y así nos lo reconocen en privado todos ellos», zanjó.