Florentino revienta a los árbitros españoles: «Vergüenza que FIFA no seleccionara nadie para el Mundial»

Florentino Pérez denunció el flojo arbitraje del fútbol español contando algo que es un hecho durante su discurso en la Asamblea General Ordinaria del Real Madrid celebrada este domingo en el pabellón de baloncesto de la ciudad deportiva de Valdebebas. El presidente del club blanco recordó que en el pasado Mundial de Clubes de la FIFA no hubiese ningún colegiado de nuestro país entre los 36 designados para el torneo y lo hizo antes de abordar el caso Negreira.

«Tampoco es normal el nivel de arbitraje español. Es una vergüenza que FIFA no seleccionara para el reciente Mundial de Clubes a ningún árbitro de campo español», afirmó, antes de pasar a hablar del escándalo de pagos por parte del Barça a José María Enríquez Negreira: «Y por supuesto, no es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años».

«Cualquiera que sea el motivo. Al vicepresidente arbitral, que tenía funciones importantes. Un período que coincide, casualmente, con los mejores resultados del Barcelona en nuestro país», comentó. Florentino mostró abiertamente el enfado del Real Madrid con el estamento arbitral, del que elevó una queja a FIFA para pedir que le investigue.

El pasado jueves, el nuevo presidente del CTA, Fran Soto, manifestó su deseo de que esta situación se corrija y que los árbitros españoles dejen de estar mal vistos a ojos del mundo pidiendo su inclusión en el Mundial de 2026 de selecciones que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Florentino también respondió al directivo.

Florentino responde a Fran Soto

«Pidió que se olvidase el caso Negreira. ¿Cómo lo vamos a olvidar? Seguirá ahí para siempre. Como consecuencia de personarnos les sufrimos a diario. ¿Cómo puede ser que en una rueda de prensa previa a una final de la Copa del Rey nos amenazasen diciendo que se iba a enterar el Real Madrid», recordó Florentino. «¿Cómo un árbitro que se comporta así puede ser neutral? No se tomó ninguna medida al respecto», añadió.

Florentino también repasó varios datos, como el saldo de expulsiones y la comparativa en este sentido entre Barça y Real Madrid, siendo 46 veces positivo para los culés y -1 para los blancos. «¿Consideran normal que haya jugadores con más Copas de Europa que Ligas?», se preguntó. «Cuando viene el presidente de la Federación me ofrece ser miembro de la Federación y le tuve que decir ‘usted a mí no me conoce, ¿no?’ No iba a ser cómplice», desveló.