El CTA se limpia a González Fuertes de la Supercopa tras sus grandes errores contra el Real Madrid

La Real Federación Española de Fútbol dio a conocer las designaciones del Comité Técnico de Árbitros para las semifinales y final de la Supercopa de España y, sorpresa, ni rastro de un árbitro muy concreto. Pablo González Fuertes no está entre los elegidos por el CTA para formar parte de los cuerpos arbitrales que impartirán justicia en los tres encuentros a disputar, ni en el Barcelona – Athletic de Bilbao, ni en el Atlético de Madrid – Real Madrid, ni el duelo final por el título de la Supercopa de España.

El CTA dio a conocer la composición de los equipos arbitrales para las tres eliminatorias a disputar esta semana en la Supercopa de España que se disputa en Yeda. Para el derbi madrileño en semifinales entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid será Mateo Busquets el árbitro principal, con Gonzalo García y Adrián Díaz de asistentes, y Víctor García y Rubén Campo como cuarto y quinto árbitro. Será Javier Iglesias el que esté en el VAR con Jorge Figueroa y Alejandro Quintero como AVAR.

Por otro lado, para el Barcelona – Athletic de Bilbao será Isidro Díaz de Mera el árbitro principal, acompañado de los asistentes Diego Santaúrsula y Rubén Campo. El cuarto y quinto árbitro serán Alejandro Quintero y Antonio Martínez. En el VAR estarán Jorge Figueroa con Javier Iglesias y Adrián Cordero en el AVAR.

En cuanto a la final, el árbitro principal será José Luis Munuera Montero, con Íñigo Prieto y Antonio Martínez como asistentes. Tendrán a Adrián Cordero y Adrián Díaz como cuarto y quinto árbitro y a Daniel Trujillo en el VAR, junto a David Gálvez y Víctor García como asistentes.

El CTA fulmina a González Fuertes de la Supercopa

El árbitro que amenazó al Real Madrid en la última final de la Copa del Rey, a la nevera. Así lo ha decidido el CTA con González Fuertes, al que fulmina y deja fuera de los tres cuerpos arbitrales elegidos para los partidos decisivos. El colegiado, que lidera un sindicato donde se pone de manifiesto su repulsa al club blanco, no se sentará en ninguna de las salas del VAR, ya alejado del césped desde su retiro como árbitro principal.

El árbitro viene de diversas jornadas con notables errores, incluidos no sólo encuentros del Real Madrid, sino también duelos de otros equipos como el Betis-Getafe de hace unas semanas, donde se anuló un gol por fuera de juego que no lo era y donde se pitó un penalti clamoroso, surrealista, sin su intervención. También en el recuerdo colectivo está el gol que concedió al Atlético de Madrid en Vitoria, con un claro fuera de juego que se tragó.

González Fuertes también dirigió recientemente al equipo blanco, en el Alavés-Real Madrid, otro encuentro que no estuvo exento de polémica. El árbitro asturiano estuvo en el VAR y no llamó a García Verdura para que viera un penalti a Vinicius.Tenaglia golpea la pierna del atacante del Real Madrid y el brasileño cae al suelo. Pero ni el árbitro principal ni el mencionado señalaron nada de nada. Hasta Florentino Pérez alzó la voz.