Palo de Florentino Pérez a González Fuertes: «Ayer fuimos arbitrados por un árbitro que nos amenazó»

Florentino Pérez señaló a Pablo González Fuertes durante su discurso en el tradicional brindis navideño del Real Madrid. El árbitro asturiano estuvo en el VAR del Alavés-Real Madrid y no llamó a García Verdura para que viera un penalti a Vinicius. Tenaglia golpea la pierna del atacante del Real Madrid y el brasileño cae al suelo. Pero ni el árbitro principal ni el del VAR señalaron nada pese a que la acción no dejaba lugar a dudas.

«Ayer fuimos arbitrados en el VAR por un árbitro que nos amenazó con tomar medidas contra nuestro club el día previo a una final de Copa. ¿Se imaginan esta situación en cualquier otro país del mundo? Y como vieron ayer en nuestro anterior partido en Girona, parece ser que las zancadillas sufridas por Vinicius y Rodrygo en nuestras últimas dos salidas no son penalti. Es la novedad de esa temporada», señaló Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Aquel «vamos a tomar medidas» de González Fuertes ya ha empezado a surtir efecto en la Liga. Esa frase era una amenaza al Real Madrid, porque el árbitro asturiano contestaba a una pregunta sobre que le parecían los vídeos de Real Madrid TV. Las preguntas que había que hacerse tras su respuesta eran: ¿qué medidas tomará? y ¿cómo serán esas medidas?

La incógnita ya ha sido despejada. Fue en el Alavés-Real Madrid donde cogieron fuerza aquellas declaraciones. Vinicius sufrió un penalti clamoroso en los últimos minutos de partido, con 1-2 en el marcador, que no pitó García Verdura, el árbitro que el Barcelona eligió para su Joan Gamper. El catalán no lo vio en el terreno de juego y González Fuertes, árbitro de VAR del encuentro, tampoco quiso avisar a su compañero para que fuera a ver la jugada en el monitor y así corregir su error sobre el césped.