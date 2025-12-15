Florentino Pérez señala el arbitraje en España: «Es nuestra mayor preocupación, se debe hacer justicia»

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha comparecido este lunes en la comida de Navidad con la prensa en la ciudad deportiva. A raíz de unos años muy conflictivos en guerra con el arbitraje español y el Caso Negreira, el máximo dirigente blanco defendió al club lanzando un discurso en el que señaló su tremenda preocupación por el camino que se está trazando en el estamento arbitral.

«La mayor preocupación del Real Madrid es la situación del arbitraje en España. Un problema que ha traspasado nuestras fronteras y daña la credibilidad y la reputación de nuestra competición. Como bien saben, la situación gravísima tras lo ocurrido con el Caso Negreira durante casi dos décadas. Merece, es obligado e indiscutible que se haga justicia».

Una batalla en la que el club blanco se ha posicionado firmemente en busca de mejorar la calidad del arbitraje y evitar las incongruencias, especialmente las que ha vivido esta temporada con las injusticias que tanto han perjudicado al conjunto de Xabi Alonso estos últimos meses. Aun así, mantiene su postura después de los ataques de Joan Laporta después de que la semana pasada tuviera que testificar en el Juzgado: «Les recuerdo que el Real Madrid es el único club que está luchando por ello. Es del todo incomprensible que las instituciones de fútbol hayan dejado solo al Real Madrid en esta lucha», dijo Florentino Pérez.

«La Federación y la Liga tienen el deber de velar por la integridad de la competición para no parecer cómplices de un caso tan grave. El problema más grave que tiene el fútbol a día de hoy, incluso a nivel internacional, tal y como se ha publicado estos días. Hoy sabemos que se han pagado más de 8 millones de euros por informes técnicos sobre árbitros. Los informes más caros del mundo y que encima nunca fueron conocidos por los propios entrenadores, que eran los destinatarios de esos informes. ¿Quién puede creer que se haya pagado millones de euros por informes técnicos que al parecer debían de ser inútiles porque ni siquiera se facilitaron a los entrenadores que al parecer no conocían ni de su existencia?», concluyó.