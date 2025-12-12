Luis Enrique y Valverde ratifican que nunca vieron un informe de Negreira: «Ni sabíamos que existían»

Luis Enrique y Ernesto Valverde han declarado en la mañana de este viernes de manera telemática ante la jueza del ‘caso Negreira’ como testigos. Ninguno ha podido acudir de manera presencial como sí ha hecho Joan Laporta y ambos han ratificado la misma versión, y no es otra de que no vieron ningún informe de los Negreira durante sus etapas como entrenadores del Barcelona.

Ante la jueza Alejandra Gil, la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, han comparecido como testigos, por videoconferencia, los ex entrenadores del Barcelona Luis Enrique Martínez (2014-2017), que ha asegurado que no tenía conocimiento de estos informes, y Ernesto Valverde (2017-2020), que ha afirmado que no había visto nunca los informes, que no sabe si existen y que igualmente le daba igual porque no los hubiese utilizado.

Al igual que Laporta, tanto Valverde -actualmente en el Athletic Club de Bilbao- como Luis Enrique -al frente del PSG francés-, han sostenido ante la jueza que en su etapa en el FC Barcelona nunca se sintieron beneficiados por los árbitros.

«No teníamos conocimiento de los informes», señalaron en el Juzgado ambos entrenadores. El técnico del Athletic repitió además que «tampoco los necesitaba» para desempeñar su función como entrenador del Barcelona durante esos años.

Laporta declara por el ‘caso Negreira’

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha alegado este viernes que en su primera etapa al frente del club, entre 2003 y 2010, mantuvo los pagos a los Negreira por la utilidad de sus informes y ha asegurado que «en absoluto» los árbitros les favorecieron, ya que tenían un equipo que era un «ejemplo en el mundo».

Según han informado fuentes judiciales, Laporta ha comparecido como testigo durante cerca de una hora ante la jueza de Barcelona que investiga los pagos de 7,3 millones de euros que el Barça pagó entre los años 2001 y 2018 al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier.

Laporta, quien estuvo imputado en la causa aunque se le acabó archivando por prescripción, ha explicado que estos pagos a los Negreira -con los que no ha hablado nunca, ha precisado- eran una situación «heredada» de directivas anteriores y que desde el área deportiva el club le dijeron que era necesario seguir haciéndolos por la utilidad de los informes sobre árbitros y sobre jugadores que podían interesar al club.