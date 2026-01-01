Rescate de altura en la Serra de Tramuntana el primer día del año

Los Bomberos de Mallorca han rescatado este jueves a un joven de 19 años que había quedado atrapado en una zona vertical e inaccesible del Penyal del Migdia, en el municipio de Fornalutx.

Ante la dificultad de acceso a la zona, según han informado los Bomberos, se ha activado el helicóptero Milana que ha desplazado dos rescatadores y los ha dejado en una zona próxima al joven, de modo que han llegado hasta él.

Paralelamente, el helicóptero ha recogido dos rescatadores más del parque de Sóller que han colaborado en el descenso del joven hasta una zona segura.

El rescate ha finalizado con éxito y el joven se encuentra en buen estado.

El helicóptero Milana ha tenido que ser activado ya el primer día del año lo que se espera que no suponga un presagio de nuevo aumento de rescates en la Serra este año 2026.

Los Bomberos de Mallorca tienen a su disposición desde el mes de junio el helicóptero Milana, un recurso operativo los 365 días del año, que reforzará la capacidad de intervención del cuerpo en materia de rescate, salvamento, extinción de incendios y coordinación de emergencias.

El nuevo helicóptero, un Eurocopter AS 350 B3 Ecureuil, del año 2023 y operado por Sky Helicopteros SA, ha tenido un coste de un millón de euros fue presentado por el Consell de Mallorca en el aeródromo de Son Bonet, donde el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, aseguró que con esta incorporación «hacemos realidad una antigua reivindicación de los bomberos, que supondrá un antes y un después para el desarrollo de su trabajo».

Este helicóptero permitirá a los Bomberos actuar con más rapidez y eficiencia en todo el territorio mallorquín. Y es que podrá llegar a cualquier punto de la isla en quince minutos, con un tiempo de respuesta máximo de cinco minutos desde la activación.