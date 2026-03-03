Cumbre inminente para acabar con la saturación desmedida de cada año en la cala más viral de Mallorca

No hay esperanzas de que se alcance algún acuerdo de colaboración pero la de este miércoles puede ser la última oportunidad para que todas las administraciones con responsabilidades sobre el Caló des Moro encuentran una fórmula de colaboración que acabe con la saturación salvaje de cada año en la que ya es de largo la cala más instagrameada de Mallorca.

Según ha podido saber OKBALEARES, la reunión de este 4 de marzo será vía telemática y se trata de la segunda cita entre las tres administraciones en las últimas semanas.

El Ayuntamiento de Santanyí lleva meses reclamando la implicación de la Demarcación de Costas en Baleares en la búsqueda de soluciones que pongan límites al acceso a esta impresionante cala mallorquina de agua turquesa, que sufre a diario, durante seis meses, colas interminables de personas que abarrotan la playa y sus accesos y que en sus chanclas se llevan gran cantidad de un arena que luego no se repone.

Fuentes de una de las partes participantes en la reunión ya adelantan las pocas expectativas de que se llegue a algún acuerdo «ni en esta reunión ni en posteriores».

Delegación del Gobierno en Baleares (PSOE), Ayuntamiento de Santanyí (PP) y Govern balear (PP) se sacuden por igual la responsabilidad de resolver y evitar las largas colas y atascos que durante la temporada alta cada día desde hace años saturan la cala más fotografiada de Mallorca. El Caló des Moro sufre una grave masificación y nadie le pone el cascabel al gato.

Consultados por OKBALEARES, Delegación del Gobierno, Santanyí y Govern niegan cada uno que las competencias para ordenar accesos y aforo en la costa sean de su responsabilidad. Cada administración hace una interpretación interesada de la Ley de Costas para adjudicarle a otro tener que poner agentes a controlar los accesos a la cala más masificada de Baleares.

Nadie tomó la responsabilidad de dar y ejecutar una solución tras la última reunión que mantuvieron Ayuntamiento de Santanyí y Demarcación de Costas en 2025 para acabar con la masificación del Caló des Moro. Para acceder a la cala es necesario cada día hacer una cola de aproximadamente una hora con el único objetivo de hacerse una foto o un vídeo y subirlos a youtube o Instagram. Y es que las estancias medias en la cala duran apenas unos minutos. No hay espacio para desplegar la toalla.