El Ayuntamiento de Santanyí pone en marcha un plan de mejora de calles y caminos de 1,2 millones de euros

El Ayuntamiento de Santanyí ha empezado la ejecución de uno de los proyectos de infraestructuras más ambiciosos de la legislatura: un plan integral para mejorar el firme y la accesibilidad de varias calles y caminos públicos a lo largo de todo el municipio. Supone una inversión total de 1,2 millones de euros y se prevé que esté finalizado antes de acabar el año.

La inversión se divide equitativamente, con 600.000 euros destinados a la reparación y mejora de calles en zona urbana, y los otros 600.000 euros dirigidos al asfaltado y adecuación de caminos en suelo rústico. El objetivo de esta actuación, explica el consistorio en un comunicado, es doble: reparar los tramos que se encuentran en mal estado por agotamiento de su vida útil y mejorar la seguridad tanto para los vehículos como peatonales.

Las primeras obras ya están en marcha en el núcleo de Cala Figuera, en la calle Morràs, y en Cala Santanyí, en la calle s’Orada, donde ya se ha empezado a renovar todo el asfalto. Además de la repavimentación, el contrato integral también incluye la renovación y mejora de aceras en diferentes tramos del término, reforzando la apuesta por la accesibilidad. La idea es que la inversión tenga impacto en todo el término.

La alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, ha puesto énfasis en el esfuerzo económico y la voluntad de gestión del consistorio: «La aprobación y ejecución de este plan de mejora de viales, con una inversión de 1,2 millones de euros, demuestra el firme compromiso del ayuntamiento con el mantenimiento de nuestro espacio público. Era imprescindible actuar en tramos que hace tiempo que están deteriorados. Nuestro objetivo es que esta inversión se note en todos los núcleos del municipio, garantizando que la red viaria sea segura y moderna antes de acabar el año».

Por su parte, el primer teniente de alcaldesa, Joan Gaspar Aguiló, ha detallado el alcance del proyecto: «Esta actuación no es sólo una cuestión de asfalto, sino de seguridad y calidad de vida. Reparamos tramos en mal estado, incluyendo la renovación de aceras y la adecuación de caminos rurales, fundamentales para la movilidad de la ciudadanía. Las obras ya han empezado y haremos el máximo esfuerzo para cumplir el plazo y minimizar las molestias a los vecinos durante los próximos meses».

El plan de mejora se desarrollará de manera progresiva en los diferentes núcleos para asegurar su finalización dentro del plazo previsto.