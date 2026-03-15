Empezó en la TV y nadie se fijó en él: hoy es uno de los concursantes más queridos de ‘OT’

En los más de 20 años de historia de Operación Triunfo han pasado por la academia más de un centenar de concursantes, pero solo unos pocos han logrado mantenerse en la memoria colectiva del público con el paso del tiempo. La primera edición del programa, emitida en 2001, marcó un antes y un después en la televisión española y lanzó a la fama a artistas que hoy forman parte de la historia reciente del pop nacional. Nombres como Chenoa o David Bisbal surgieron de aquel formato que revolucionó la industria musical.

Entre los 16 aspirantes que cruzaron las puertas de la academia en aquella edición se encontraba también Naim Thomas, quien con el paso de los años se ha consolidado como uno de los participantes más recordados y apreciados por los seguidores del programa. Sin embargo, su presencia en televisión no comenzó con el talent musical.

Mucho antes de convertirse en concursante del fenómeno televisivo del momento, el joven ya había tenido contacto con el mundo de la interpretación desde la infancia, participando en proyectos televisivos y cinematográficos que marcaron sus primeros pasos profesionales.

La carrera de Naim Thomas

El primer acercamiento de Naim Thomas a la pequeña pantalla se produjo a principios de los años 90, cuando apenas tenía 12 años. Fue entonces cuando obtuvo su primer papel en la serie infantil Mission Top Secret, una producción internacional dirigida por Howard Rubie que se convirtió en uno de los títulos juveniles más populares de aquella década. En España, la ficción se emitía cada tarde en La 2 de TVE.

La trama de la serie giraba en torno a un grupo de niños que formaban parte de una organización secreta internacional llamada Centauro, dedicada a combatir el crimen y proteger algunos de los tesoros más valiosos del planeta. Su principal enemigo era el villano Neville Savage, un personaje obsesionado con apropiarse de reliquias históricas y riquezas culturales repartidas por distintos países.

Los personajes centrales de la historia eran dos jóvenes australianos, Victoria y Albert, que contaban con la ayuda de niños procedentes de diversos lugares del planeta. La serie incluía localizaciones internacionales y, en varias ocasiones, el equipo de producción se trasladó a España para rodar algunos episodios. Mallorca, Segovia y Madrid fueron los escenarios elegidos para estas aventuras.

Del éxito infantil al salto al cine

Tras esta primera experiencia ante las cámaras, Naim Thomas continuó desarrollando su carrera como actor infantil. Apenas un año después de su participación en la serie, debutó en el cine con la película Intruso, dirigida por Vicente Aranda. Aquella oportunidad supuso su entrada en la industria cinematográfica y le permitió trabajar junto a profesionales consolidados del sector.

A lo largo de la década de los 90 siguieron llegando nuevos proyectos. El joven intérprete formó parte del reparto de la comedia Aquí llega Condemor, el pecador de la pradera, protagonizada por Chiquito de la Calzada, uno de los humoristas más populares de la televisión española en aquella época. También participó en la película Gracias por la propina, dirigida por Francesc Bellmunt, así como en Caricias, del cineasta Ventura Pons.

‘OT’, una oportunidad de oro

El 22 de octubre de 2001 se estrenó la primera edición de Operación Triunfo, un concurso musical que acabaría convirtiéndose en uno de los mayores fenómenos televisivos de la historia reciente de España. La mezcla de competición artística, convivencia y aprendizaje musical atrajo a millones de espectadores cada semana y transformó a sus participantes en auténticas celebridades mediáticas.

Entre aquellos jóvenes que aspiraban a convertirse en cantantes profesionales se encontraba Naim Thomas, cuya participación en el programa le proporcionó una enorme visibilidad. El impacto mediático del concurso fue tan grande que algunos de sus concursantes se convirtieron en estrellas internacionales, como por ejemplo David Bisbal.

Tras su paso por el programa, el artista inició una carrera musical que se prolongó durante varios años. Publicó cuatro álbumes de estudio, comenzando por No tengo prisa, un trabajo que alcanzó el disco de platino y que consolidó su presencia en la industria musical española. Paralelamente, mantuvo su vínculo con el mundo de la interpretación, retomando proyectos tanto en el cine como en el teatro.

¿Qué pasó después de ‘Operación Triunfo?

Durante los años posteriores, Naim Thomas diversificó su carrera artística participando en distintos proyectos escénicos. En el ámbito cinematográfico intervino en producciones como Desert Blood y Sing Out. No obstante, fue en el teatro donde encontró uno de los espacios más sólidos para desarrollar su trabajo interpretativo.

Su primera experiencia sobre las tablas llegó con la obra El rey en 2007, una producción que obtuvo una acogida positiva tanto por parte del público como de los críticos. Posteriormente participó en el Musical de Los 40 Principales en 2010 y en el espectáculo Aladín en 2013, ampliando así su presencia en el ámbito del teatro musical.

A lo largo de los años siguientes continuó sumando títulos a su trayectoria con obras como Esta noche no estoy para nadie, Cosas de papá y mamá o El profesor desinflado, consolidando una carrera versátil que combina música e interpretación.