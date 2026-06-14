España ya está en Atlanta: comienza la cuenta atrás para el debut mundialista

España ya está en Atlanta. La selección dirigida por Luis de la Fuente llegó por carretera este sábado pasadas las 1:58 hora peninsular española (19:58 en Atlanta) a la ciudad donde arrancará su andadura en el Mundial 2026 y donde el próximo lunes se enfrentará a Cabo Verde en el estreno de la fase de grupos. Después de varios días trabajando en Chattanooga, su cuartel general durante la primera fase del torneo, la expedición española se ha trasladado al hotel de concentración para las horas previas al debut: el lujoso The Whitley Hotel Atlanta, situado en el corazón de Buckhead.

La salida desde Chattanooga estuvo marcada por el cariño de los aficionados. Cerca de un centenar de seguidores se acercaron a las inmediaciones del hotel de concentración para despedir a una selección que llega a este Mundial con la etiqueta de favorita. Las estrictas medidas de seguridad impidieron que los jugadores pudieran acercarse a los aficionados, separados por un amplio perímetro de vallas, aunque eso no evitó que muchos intentaran conseguir una fotografía o simplemente ver de cerca a sus ídolos.

El gran protagonista fue, una vez más, Lamine Yamal. El joven futbolista del Barcelona fue el más reclamado por los aficionados y el nombre que más se escuchó durante la salida del equipo. Curiosamente, también llamó la atención al ser el único de los 26 internacionales que no utilizó la mochila y la maleta oficiales de la Selección al portar las de uno de sus patrocinadores personales.

España emprendió un desplazamiento de algo más de dos horas por carretera, escoltada por un amplio dispositivo policial formado por vehículos de seguridad y hasta 14 motocicletas. Un trayecto tranquilo para una expedición que ya tiene la mente puesta exclusivamente en Cabo Verde.

La buena noticia para Luis de la Fuente es que los 26 jugadores han viajado sin problemas. Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz han dejado atrás sus respectivas molestias musculares y están disponibles para el debut mundialista. Los tres, eso sí, serán suplentes.

La Selección completará este domingo su último entrenamiento antes del estreno. Lo hará ya en Atlanta y con la tranquilidad de saber que el encuentro se disputará en un estadio cerrado, con techo retráctil y sistema integral de climatización. Un detalle importante, teniendo en cuenta las altas temperaturas que acompañan estos días a gran parte del sur de Estados Unidos.