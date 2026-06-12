Jorge Rey pone fecha al gran cambio del tiempo: esta mitad de mes traerá tormentas y calor sofocante

El gran cambio de tiempo puede ser histórico, Jorge Rey pone fecha a un gran cambio de tiempo que puede cambiarlo todo por completo. Este experto que en su día no dudó en darnos algunos detalles importantes sobre una de las peores tormentas de todos los tiempos, nos ha dado un pequeño avance importante en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que esperamos lo peor. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden ser esenciales que tengamos en cuenta.

Lo que nos estará esperando es un marcado cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más. Sobre todo, si tenemos en consideración que estamos viviendo uno de los veranos más calurosos de los últimos tiempos en unas zonas del país en las que las cifras no dejan de aumentar. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en breve, de la mano de este experto que puede darnos más detalles de un fenómeno poco común.

El gran cambio de tiempo ya tiene fecha

La realidad es que hace unos años que el mes de junio no es como era. Sobre todo, si tenemos en consideración que nos enfrentamos a una situación que puede acabar siendo muy diferente a la que era. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que todo puede ser posible.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada detalle cuenta. Estas jornadas en las que realmente cada paso cuenta. Parece que salir a la calle puede ser un auténtico suplicio con unas altas temperaturas que pueden ser las grandes protagonistas de estas jornadas.

Estaremos pendientes de un cambio de ciclo que puede convertirse en un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta el momento no sabíamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, cuando la situación puede complicarse por momentos. Las temperaturas pueden seguir subiendo hasta un límite que Jorge Rey ha marcado.

Traerá tormentas y calor sofocante esta mitad de mes según Jorge Rey

El experto en el tiempo Jorge Rey no duda en darnos algunos detalles que pueden ser claves para entender qué es lo que puede pasar en estas fechas señaladas que en años pasados no significaban la entrada del verano. En este caso, parece que nos enfrentamos a algo sorprendente, tal y como vemos en sus redes sociales.

Este vídeo viral se relaciona con una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo por completo. Tal y como nos explican desde la AEMET: «La influencia del anticiclón dejará estabilidad prácticamente en todo el país, con predominio de cielos despejados o con alguna nube alta. Solo por la mañana se esperan algunas nubes bajas dispersas en el área cantábrica y Melilla. Por la tarde, se prevén nubes de evolución en el cuadrante noroeste peninsular, que pueden dar lugar a algún chubasco o tormenta aislada en el oeste de Castilla y León, oeste de Asturias y Galicia. En Canarias, se esperan cielos nubosos en el norte y despejados en el sur.

Son posibles las brumas matinales en el interior de las regiones del Cantábrico. La calima, ligera, afectará al sur peninsular.

Las temperaturas máximas subirán en el tercio oriental, en Baleares y, de forma notable (más de 6 grados), en el Cantábrico; en el resto no se esperan cambios. Se podrán superar los 35 grados en el cuadrante suroeste, el valle del Ebro y puntualmente en la meseta norte y en Galicia, así como los 37-38 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. Las mínimas subirán en la mitad norte y Baleares, mientras que en la mitad sur no se esperan cambios. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los valles fluviales del suroeste y en el litoral mediterráneo. En Canarias, no se esperan grandes cambios en las temperaturas, salvo descensos ligeros en medianías y cumbres».

Las alertas estarán activadas: «Ascensos notables (más de 6 grados) de las temperaturas máximas en el Cantábrico y en el alto Ebro. Temperaturas máximas superiores a 35 grados en el cuadrante suroeste, el valle del Ebro y puntualmente en la meseta norte y en Galicia, así como a los 37-38 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. Rachas muy fuertes de levante (superiores a los 70 km/h) en el Estrecho durante la primera mitad del día. El viento será moderado y de componente este en el litoral cantábrico, y flojo en el tercio este y Baleares, donde dominarán las brisas. El levante será moderado o fuerte en el Estrecho y en el litoral de Alborán, con rachas muy fuertes durante la primera mitad del día aunque con tendencia a amainar. En el interior peninsular, el viento será flojo, con predominio de las componentes sur y este. En Canarias, el viento, del norte, soplará flojo o moderado».