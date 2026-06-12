Hoy, 12 de junio de 2026, en toda la provincia de Zaragoza se espera un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que dan un toque de suavidad al día. Las temperaturas continuarán en ascenso, especialmente en Cinco Villas, mientras que el viento del noroeste irá rolando hacia el sureste por la tarde. A continuación, aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor por la tarde

El cielo de Zaragoza se despereza perezosamente esta mañana, mostrando un lienzo azul en su mayoría despejado que promete calidez. Con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 34 grados, la jornada avanza con una suave brisa que apenas roza los 8 km/h. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar del sol, que se levantará a las 6:28 y se despedirá a las 21:38, regalando un total de luz ideal para aprovechar el día.

A lo largo de la tarde, el calor se intensificará, alcanzando valores que podrían sentirse más elevados gracias a una sensación térmica que podría llegar hasta los 34 grados. La humedad se mantendrá en un nivel relativamente cómodo, aunque podría dejar el ambiente un poco cargado en algunos momentos. Ya por la tarde, el cielo permanecerá mayormente claro, invitando a los zaragozanos a salir y disfrutar de una velada sin posibles sorpresas pluviales.

Calatayud: cielo gris y viento agitado

En las primeras horas, Calatayud despierta bajo un cielo gris que presagia cambios inminentes. A medida que avanza la mañana, el viento del noreste comienza a hacerse notar, soplando con fuerza y anunciando un día de agitación y variaciones térmicas, donde la temperatura oscilará entre los 13 y 32 grados.

La jornada traerá consigo una notable diferencia entre la mañana y la tarde; aunque se mantendrá la ausencia de precipitaciones, el viento podría alcanzar rachas de hasta 65 km/h. La humedad se sentirá alta, lo que intensificará la sensación térmica. Un consejo: es mejor salir preparado, porque este tiempo inestable puede sorprender en cualquier momento.

Tarazona: cielo despejado y brisa suave

El tiempo en Tarazona se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 14 y 31 grados. La brisa será leve, ideal para acompañar las actividades del día, aunque se recomienda disfrutar de la jornada sin preocuparse por la posibilidad de algunas ráfagas ocasionales.

Un ambiente tranquilo permite aprovechar el día para pasear por los rincones de la ciudad o disfrutar de una agradable charla al aire libre. Es una excelente oportunidad para salir y conectar con la vida cotidiana, ya que el tiempo acompaña para el disfrute de pequeños placeres.