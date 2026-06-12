Hoy, en toda la provincia, se prevé un día mayoritariamente poco nuboso o despejado, aunque las primeras horas y al final del día pueden traer consigo algunas brumas y nieblas en las zonas altas del sur. Las temperaturas, con mínimas estables y máximas en ascenso, combinarán con un viento flojo variable que se acentuará en las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo soleado con ambiente cálido y húmedo

El cielo de Bilbao se presenta en su esplendor, con tonalidades que varían entre el azul y el gris suave, mientras el sol despereza lentamente sus rayos a las 06:31. Durante la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 26 grados, con un ambiente algo pesado, especialmente al mediodía, cuando la humedad alcanzará su punto máximo. A pesar de algunas rachas de viento que podrían sacudir la calma, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable.

Ya por la tarde, el sol brillará con más intensidad y las temperaturas se sentirán como un cálido abrazo. A medida que el día avanza, la humedad será más soportable y al caer la noche, con la puesta del sol a las 21:51, el cielo será un lienzo de colores cálidos. Los bilbaínos tendrán la oportunidad de salir y respirar el aire fresco sin preocuparse por la lluvia, disfrutando del esplendor de una jornada perfecta.

Nubes grises y lluvias intensas en Baracaldo

La jornada se presenta revuelta en Baracaldo, con nubes grisáceas que se agolpan en el horizonte y un viento que sopla con fuerza, anunciando agitación. La temperatura mínima ronda los 11 grados y el ambiente promete llevarnos a una máxima de 25, pero no sin previo aviso de inestabilidad meteorológica.

Por la mañana, el suelo puede permanecer seco, pero desde el mediodía, las lluvias se intensificarán, con una probabilidad del 100%. La tarde-noche será especialmente impredecible, con ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta 45 km/h. La sensación térmica, que oscilará entre 11 y 25 grados, junto con una humedad que tocará el 100%, aconseja a los baracaldeses no olvidar el paraguas y abrigarse bien antes de salir.

Guecho: cielo despejado y sol brillante

El día amanecerá en Guecho con un cielo mayormente despejado, dejando atrás las preocupaciones por la lluvia, ya que la probabilidad de precipitaciones se mantiene por debajo del 20%. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a elevarse, alcanzando una máxima de 22°C, mientras que la sensación térmica podría sentirse un poco más alta, alrededor de 22°C también. La humedad será moderada, oscilando entre el 55% y el 90%, por lo que el ambiente podría sentirse algo pesado.

Durante la tarde, el sol brillará intensamente, aunque algunas nubes pueden aparecer. El viento soplará con una velocidad media de 10 km/h, pero no será suficiente para crear incomodidad. La jornada será fresca y agradable, con unas 15 horas de luz que permitirán disfrutar del día hasta la puesta del sol a las 21:52. Una invitación a salir y disfrutar de lo que el tiempo tiene para ofrecer en Guecho.

Santurce: cielo despejado y ambiente tranquilo

Las condiciones de tiempo en Santurce se presentan estables, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscillarán entre los 12 y 23 grados. Se prevé un leve viento que podría añadir un toque de frescura a la jornada, aunque las probabilidades de lluvia son prácticamente inexistentes.

El ambiente invita a disfrutar de un paseo por la costa o a realizar actividades al aire libre, ya que el día se mantendrá tranquilo y agradable. Aprovechar este tiempo será una excelente opción para desconectar de la rutina diaria.

Cielos despejados y calor agradable en Basauri

La jornada en Basauri comienza con cielos despejados y una temperatura agradable de 12 grados, ideal para disfrutar de un refrescante paseo matutino. La brisa suave del viento, que sopla del este a 10 km/h, añade un toque de frescor al ambiente.

A medida que avance el día, la temperatura alcanzará los 27 grados, manteniendo un tiempo soleado que invitará a salir a disfrutar del aire libre. Recuerda llevar ropa ligera y protegerte del sol si planeas permanecer fuera durante la tarde.