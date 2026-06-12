Temperaturas de más de 30 ºC en Galicia: la AEMET pone fecha al pico de calor

La AEMET pone fecha a un pico de calor que puede traer temperaturas de más de 30º en Galicia, un tiempo que puede convertirse en una auténtica pesadilla. Una comunidad autónoma que no está acostumbrada a un tiempo que pone los pelos de punta. Es hora de empezar a prepararnos para una serie de cambios que podemos empezar a ver en un mes de junio en el que realmente todo puede ser posible. Estas temperaturas de días pasados pueden ser la puerta de entrada de algo más.

Es momento de estar muy pendientes de un tiempo que puede afectarnos este fin de semana. En especial, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en breve. En zonas donde habitualmente no están acostumbrados a las altas temperaturas, las cifras pueden dispararse. España es un auténtico horno para el que deberemos estar del todo preparados, con una situación que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar a toda velocidad. Lo que nos espera es un importante cambio de tendencia que podría acabar siendo el que nos haga incluso cambiar de planes, la AEMET no duda en lanzar esta alerta.

Pone fecha la AEMET al pico de calor

Las temperaturas pueden dispararse en estas próximas horas. La realidad es que estamos ante un tiempo que puede convertirse en un auténtico problema. Estas cifras que tenemos por delante pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca, con la mirada puesta a una situación que puede ser esencial en estos días.

Estaremos pendientes de un pico de calor que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Con unas temperaturas que pueden acabar de traspasar esta frontera que nadie hubiera visto llegar. Es momento de saber qué es lo que puede pasar, ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Es hora de apostar claramente, por un cambio de tendencia que podría ser la que nos hará descubrir, de nuevo, que estamos ante un verano de esos que tienen altibajos. Podemos pasar de unas temperaturas extremas a otras normalizadas o incluso más bajas para esta época del año.

Lo que nos estará esperando es un cambio de ciclo que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar y que para el que quizás ya tenemos fecha. La AEMET pone en el punto de mira Galicia y sus altas temperaturas.

Hasta más de 30 grados en Galicia

Las temperaturas en estos días pueden ser grandes protagonistas en estas fechas. En especial, si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando en breve, estaremos pendientes de un cielo que puede guardarnos más de una sorpresa del todo inesperada, sobre todo, en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Poco nuboso con intervalos de nubes altas y, de madrugada, algunas nubes bajas en el nordeste, que darán brumas en A Mariña y zonas próximas. Temperaturas en ascenso, que puede ser localmente notable de las máximas en el oeste coruñés. Viento flojo a moderado de componente este con intervalos fuertes entre Ortegal y Fisterra, que por la tarde tenderá, salvo en el tercio meridional, a flojo de componente norte en el litoral y a variable en el interior». Los expertos no dudan en lanzar una importante alerta: «Ascensos notables de las temperaturas máximas en el oeste coruñés. Se alcanzarán o superarán los 36 grados en el Miño de Ourense y los 34 en el litoral y sur de Pontevedra y en las Rías Baixas de A Coruña».

Para el resto de España la situación no podría mejorar: «El anticiclón dejará un tiempo estable y un predominio de cielos despejados, o con alguna nube alta, en todo el país. Solo por la mañana se esperan algunas nubes bajas en el área cantábrica, el Estrecho, Melilla y puntualmente en el litoral mediterráneo. Por la tarde, podrían aparecer algunas nubes de evolución en el centro oeste peninsular, que podrían dar lugar a algún chubasco con tormenta en Extremadura. En Canarias, se esperan cielos nubosos en el norte y despejados en el sur. Podrían aparecer brumas matinales en el alto Ebro y en el interior de las regiones del Cantábrico y de la provincia de Valencia. Se espera que continúe la entrada ligera de calima, que afectará principalmente al sur peninsular y al mar de Alborán. Las temperaturas máximas subirán en la mitad norte, el norte de la meseta sur y Extremadura, la Comunidad Valenciana y Baleares, y se mantendrán sin cambios en el resto; estos ascensos serán notables en el valle del Ebro y en el oeste de Galicia. Se podrán superar los 35 grados en el cuadrante suroeste y en el oeste de Galicia, e incluso los 37-38 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. Las mínimas subirán en la mitad norte y en el suroeste; en el Cantábrico, noreste y sureste se esperan descensos ligeros o pocos cambios. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los valles fluviales del suroeste y en el litoral mediterráneo. En Canarias, se espera un aumento de las temperaturas, sobre todo en medianías y cumbres».