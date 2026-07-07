España revienta las audiencias: 12,7 millones de espectadores vieron la victoria contra Portugal

España venció de forma épica a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 gracias a un gol de Mikel Merino en el minuto 91. Ahora, la selección se enfrentará en cuartos de final a Bélgica este viernes a las 21:00 horas en el SoFi de Los Ángeles. La victoria de la reciente campeona de Europa fue vista por televisión por 12,7 millones de espectadores y el minuto de oro reunió a más de 17 millones de personas en un partido que ya es historia de la selección.

España sigue haciendo historia camino de la segunda estrella y en la noche del lunes 6 de junio venció a Portugal gracias a un gol milagroso de Mikel Merino en el minuto 91. La selección fue superior durante todo el encuentro al combinado luso, que acabó pereciendo ante la reciente campeona de Europa, que ahora se enfrentará a Bélgica en cuartos de final. Este partido, ante el cuadro belga que expulsó del torneo a Estados Unidos, se disputará este viernes 10 de julio a las 21:00 horas en Los Ángeles.

El ganador de este encuentro se enfrentará el próximo martes al ganador del otro partido de cuartos de final que disputarán este jueves Francia y Marruecos. Por el otro lado del cuadro, Noruega e Inglaterra disputarán la otra eliminatoria de cuartos de final, mientras que este martes se resolverán los octavos con los partidos que enfrentarán a Argentina y Egipto (18:00 horas) y Colombia y Suiza (22:00 horas).

España revienta las audiencias

España reventó las audiencias y marcó un nuevo récord en este Mundial en el partido de octavos de final contra Portugal. La victoria de la selección española ante el cuadro luso congregó a 12.703.000 espectadores de audiencia media y obtuvo un impresionante 75,2% de cuota de pantalla. En total, se contabilizaron 17.725.000 espectadores únicos durante el partido.

⚽ El partido de octavos de la @fifaworldcup_es Portugal VS @sefutbol en @la1_tve, @DAZN_ES , @teledeporte y @la2_tve Cat alcanzó 17.725.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA) ⚽ El encuentro congregó a 12.703.000 espectadores de audiencia media y obtuvo un 75,2% de cuota de pantalla.… pic.twitter.com/oCvfCpNQxU — Barlovento Comunicación (@blvcom) July 7, 2026

Hay que tener en cuenta que fueron varios los canales que ofrecieron el partido, siendo La1 de RTVE la que más espectadores acumuló con un total de 10.985.000 (65%) de media. En DAZN, la otra televisión que tiene los derechos en España, lo siguieron 783.000 (4.6%) espectadores y también hay que sumar los que eligieron verlo por TDP, 617.000 (3.7%), y los que lo hicieron por La2Cat, que fueron 319.000 (1.9%).

Estos 12.703.000 suponen un récord en el presente campeonato del mundo después de que la victoria en dieciseisavos ante Austria fuera vista por 10.835.000 de espectadores. Todo hace indicar que el próximo viernes ante Bélgica se volverán a pulverizar registros.