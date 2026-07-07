La emoción de Mikel Merino tras ser el héroe de España contra Portugal: «San Fermín me protege»

Mikel Merino fue el héroe de España marcando el gol del triunfo en la victoria de España ante Portugal en los octavos de final del Mundial 2026. Un gol del futbolista del Arsenal en el minuto 91 de partido fue decisivo para clasificar a la reciente campeona de Europa para los cuartos de final del torneo, donde se enfrentará a Bélgica, que derrotó a Estados Unidos. Este viernes a las 21:00 horas en el SoFi de Los Ángeles, la selección española buscará el pase a las semifinales del Mundial, donde esperan Francia o Marruecos.

Como ya sucedió hace dos veranos en Stuttgart, Mikel Merino volvió a ser el protagonista de una noche histórica para España. Aquel día anotó un tanto en la prórroga para eliminar de su Eurocopa a Alemania y clasificar a la selección para las semifinales de un torneo que acabaría ganando, y la noche del lunes 6 de junio ya forma parte de los libros de historia del fútbol español. En este partido, Mikel Merino también fue héroe tras marcar en el 91 el tanto de la victoria que clasifica a España para cuartos del Mundial por primera vez en 16 años.

Mikel Merino entró al campo en el minuto 85 sustituyendo a Dani Olmo y en el 90 sacó rápido una falta que desembocó en el gol de la victoria. Rodri tocó rápido para Ferran, este filtró un pase maravilloso y Merino definió como él solo sabe hacer para marcar el tanto decisivo en un partido en el que España había sido superior durante los 90 minutos a Portugal. Un tanto que vale una clasificación y que supone un punto de inflexión para España en el campeonato del mundo.

Mikel Merino y San Fermín

Tras el gol de Mikel Merino, España resistió durante unos minutos los ataques de Portugal y se clasificó para los cuartos de final, donde se enfrentará a Bélgica este viernes 10 de julio en el SoFi de Los Ángeles. Tras la celebración en el campo, la fiesta pasó a los vestuarios y ahí el futbolista del Arsenal habló para los medios de la Real Federación Española de Fútbol.

«Es una locura, San Fermín me protege o algo», dijo Mike Merino, que también afirmó que: «Cada vez que hay un día 6 o cerca de las fiestas tengo esa suerte, estoy muy contento». «Es lo que toca cuando estás preparado y con ganas de ayudar. Lo he metido yo, pero ha sido gracias al trabajo de todos mis compañeros», afirmó visiblemente emocionado, ataviado con el tradicional pañuelo de San Fermín.