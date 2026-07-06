Merino pone los pies en la tierra: «Todavía quedan muchos obstáculos en el Mundial»

Mikel Merino atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del Dallas Stadium tras la victoria de España ante Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 gracias a un gol suyo en el minuto 91. El héroe de Stuttgart en la Eurocopa volvió a ser héroe en la Copa del Mundo.

«Nunca te acostumbras a tener estas alegrías. En un partido tan bonito y darle esta alegría a la gente en sus casas», comenzó declarando Mikel Merino ante los medios de comunicación en zona mixta.

«La vida, altibajos, momentos buenos y malos. Cuando me dijeron la lesión, pensaba que no estaría en el Mundial… y aquí estamos», añadió sobre lo mal que lo ha pasado este año.

Sobre Luis de la Fuente y su entrada al campo: «Me dijo que fuera yo, en la posición de 10. Sé lo que quiere de mí. Por suerte, pude dar algo más que fue un gol». También se mostró prudente en el Mundial: «Todavía queda mucho. Quedan muchos obstáculos y el primero viene ya».

«Que lo disfruten. Esto es lo bonito de la vida, de celebrar con sus seres queridos. Que lo celebren con cuidado en San Fermín», culminó el héroe de la noche en Dallas.