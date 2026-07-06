La celebración de Mikel Merino tras otro gol salvador para España: «¡Viva San Fermín!»

Mikel Merino volvió a ser el salvador de España en un gran partido. El autor del gol de la victoria en la prórroga ante Alemania en cuartos de la Eurocopa volvió a marcar un tanto decisivo, esta vez en el tiempo de descuento ante Portugal en octavos del Mundial. Una vez acabó el partido, cuando la cámara se acercó a él en su celebración, Mikel Merino lanzó su particular ‘chupinazo’: «¡Viva San Fermín!».

El jugador del Arsenal celebró con recuerdo a su tierra este gol tan importante para España en el Mundial. Justo cuando acabó el partido, la cámara de televisión se fue a por él y el jugador nacido en Pamplona lanzó un grito que se entendió a la perfección: «¡Viva San Fermín!».

«¡VIVA SAN FERMÍN! ¡VIVA SAN FERMÍN!» ❤️ ERES EL HÉROE DE ESPAÑA, MIKEL MERINO ZAZÓN ✨#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sUBZH5dfhf — DAZN España (@DAZN_ES) July 6, 2026

Y es que este gol y este encuentro se produjeron el 6 de julio, justo antes de San Fermín, día grande en la Pamplona en la que nació Mikel Merino. El futbolista del Arsenal, que viene de ganar la Premier con el conjunto inglés, fue el gran héroe de España con su épico gol en el minuto 91 ante Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 en Dallas.

Mikel Merino, como en Stuttgart ante Alemania hace dos años, llevó a España a la siguiente ronda con un gol que vale su peso en oro. La asistencia para dejarle solo fue de Ferran Torres cuando el partido ya se acercaba a la prórroga. Pero no hubo tiempo extra: Merino marcó para llevar a España a cuartos.

La Selección Española jugará ese encuentro de cuartos -ante Bélgica o Estados Unidos, el ganador de ese duelo de octavos- en Los Ángeles el próximo viernes, a las 21:00 horas.