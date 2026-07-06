El España–Portugal se ha vivido a lo grande en la plaza de Colón de Madrid, donde se encuentra la Plaza Selección instalada por la RFEF. Miles de personas han vibrado con el triunfo de España en estos octavos de final del Mundial 2026, en los que un gol de Mikel Merino ha metido en la siguiente ronda al equipo dirigido por Luis de la Fuente. La emoción se mantuvo hasta el final, cuando el navarro desató el éxtasis con su tanto en la céntrica plaza madrileña.

La tensión se palpaba en el ambiente con el paso de los minutos y el marcador sin moverse. España se la estaba jugando y, aunque dominaba, no era capaz de perforar la portería de Diogo Costa. Hasta que apareció Mikel Merino. El del Arsenal recibió de Ferran un balón filtrado en el área que le plantó solo ante el meta portugués y no falló. Y Colón explotó.

El gol se cantó por todo lo alto en la plaza donde la Federación ha colocado la fan zone de cara a este Mundial 2026. Un gol que millones de españoles desde su casa también cantaron y que permite a España llegar a cuartos de final, por primera vez desde Sudáfrica. Después de 16 años de la primera estrella, Merino permite a la Selección seguir soñando con alcanzar grandes cotas en Estados Unidos y la afición cada vez lo ve más posible.