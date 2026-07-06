¿Cuándo vuelve a jugar España si hoy gana a Portugal en los octavos de final del Mundial?

España se juega el pase a cuartos hoy lunes 6 de julio a las 21:00 horas en el estadio de Dallas. En frente tendrá a la Portugal de Cristiano Ronaldo, una de las candidatas a ganar el mundial, que tiene como entrenador al español Roberto Martínez.

La Roja busca pasar de ronda rompiendo una racha de 16 años sin pasar de octavos y plantarse en unos cuartos de final que se jugarán el viernes 10 de julio a las 21:00 horas.

En caso de pasar hoy, España tendría que esperar unas horas para conocer a su siguiente rival, que se decidirá en el Bélgica-Estados Unidos que se jugará a las dos de la madrugada.

El partido de España será el segundo partido de la ronda de cuartos, donde abrirá la ronda el Francia-Marruecos del jueves 9, a las 22:00 horas. Del partido del sábado 11 a las 23:00 ya conocemos a los clasificados: Noruega e Inglaterra. El último partido de cuartos se decidirá entre los partidos de Argentina-Egipto (7 de julio a las 18:00) y el Suiza-Colombia (7 de julio a las 22:00).

Los posibles rivales de España

Mauricio Pochettino, encargado de dirigir a la selección de Estados Unidos, ha conseguido romper la racha histórica de la selección tras pasar la ronda de dieciseisavos, ganando por dos goles a cero a Bosnia y Herzegovina. La anfitriona tiene un estilo rápido y vertical liderado por sus estrellas: Christian Pulisic, Timothy Weah y Giovanni Reyna.

Bélgica viene de protagonizar una de las mayores hazañas del mundial. Tras ir perdiendo en dieciseisavos contra Senegal 0-2 en el minuto 85, logró remontar el partido y poner el marcador 3-2 con un penalti de Tielemans en el último suspiro.

La selección belga cuenta con estrellas con mucha experiencia como De Bruyne, Courtois y Lukaku, aparte de otros jugadores que juegan en la élite como Doku y Trossard. Una selección que se ha plantado en octavos dejando muchas dudas, con sus empates en la ronda de clasificación, con Egipto e Irán.