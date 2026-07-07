España jugará contra Bélgica los cuartos de final del Mundial

España ya conoce al rival con el que peleará por un puesto entre las cuatro mejores selecciones del planeta. El conjunto de Luis de la Fuente se enfrentará a Bélgica el próximo viernes 10 de julio en Los Ángeles, en los cuartos de final del Mundial 2026, después de que los Diablos Rojos derrotaran por 4-1 a Estados Unidos. Será un duelo entre dos de las selecciones con más talento del campeonato y una auténtica prueba de fuego para un combinado nacional que llega lanzada tras eliminar a Portugal con un gol agónico de Mikel Merino en el minuto 91.

La clasificación de España volvió a demostrar el carácter competitivo de este equipo. Cuando el encuentro parecía condenado a la prórroga, apareció Merino para resolver una jugada magistral de Ferran Torres y desatar la locura en el AT&T Stadium de Dallas. Un tanto que, además de meter a la Selección en los cuartos de final, puso punto final a la carrera mundialista de Cristiano Ronaldo. Ahora, el siguiente reto será una Bélgica que también llega con la moral por las nubes tras superar con autoridad a la anfitriona Estados Unidos.

El conjunto belga confirmó su candidatura al imponerse por 3-1 en Seattle gracias a su enorme pegada ofensiva. Los Diablos Rojos aprovecharon las concesiones defensivas del combinado estadounidense y certificaron un triunfo que les permite citarse con España en uno de los grandes partidos de estos cuartos de final. Los de Luis de la Fuente, sin embargo, afrontan el choque con argumentos de sobra para creer en el pase. No sólo por el nivel mostrado hasta ahora, sino también porque el historial juega claramente a favor de la Selección.

España domina la historia

España domina con claridad los precedentes frente a Bélgica. De los 22 enfrentamientos entre ambas selecciones absolutas, la selección española ha ganado 12, ha empatado cinco y únicamente ha perdido otros cinco. Además, encadena cinco victorias consecutivas frente a los belgas, una racha que refuerza la confianza de un equipo que atraviesa uno de sus mejores momentos.

Eso sí, el recuerdo de los Mundiales deja una historia completamente equilibrada. El precedente más doloroso llegó en México 1986, cuando España cayó en los cuartos de final tras perder en la tanda de penaltis después del recordado fallo de Eloy Olaya. Cuatro años más tarde, en Italia 1990, la Selección encontró la revancha imponiéndose por 2-1 en la fase de grupos gracias a los goles de Míchel y Alberto Górriz.

Más recientes son los últimos enfrentamientos entre ambas selecciones, todos ellos favorables a España. El más cercano se disputó en 2016, con victoria por 0-2 en Bruselas gracias a un doblete de David Silva en el debut de Julen Lopetegui. Antes, España también se impuso por 5-0 en Riazor y por 1-2 en Bruselas durante la fase de clasificación para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Ahora, la historia escribirá un nuevo capítulo. Los Ángeles acogerá un duelo de máxima exigencia entre dos selecciones llamadas a pelear por todo. España llega reforzada tras sobrevivir a una auténtica final anticipada frente a Portugal. Bélgica, con una generación repleta de talento, intentará romper una racha histórica muy desfavorable. Noventa minutos -o quizá alguno más- separan a la Selección de unas semifinales mundialistas que cada vez están un poco más cerca.