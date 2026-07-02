España se ha impuesto a Austria en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de Futbol este jueves por tres goles a cero. Lo ha hecho en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el campo donde juegan Los Ángeles Rams y Los Ángeles Chargers de fútbol americano y el mayor estadio de la NFL. Un estadio construido además por la empresa española Turner, perteneciente al Grupo ACS.

ACS define el SoFi Stadium como «el coloso de Inglewood que redefine la experiencia de los espectadores con su diseño vanguardista». El estadio, con una capacidad de 70.000 espectadores, se diseñó como un centro de «atención mundial por su impresionante arquitectura y tecnología punta».

El SoFi Stadium está ubicado en la ciudad de Inglewood, ubicada en el corazón del condado de Los Ángeles, y combina una estética moderna con una gran funcionalidad para ofrecer la mejor de las experiencias a sus visitantes. «Desde su impresionante pantalla de vídeo hasta sus más de 260 suites de lujo, cada detalle ha sido pensado para impresionar y confortar a los visitantes».

El estadio cuenta con 13.000 asientos premium en su superficie de 288.500 metros cuadrados. Cuenta con una cubierta exterior de 90.000 metros cuadrados de superficie que recuerda al aspecto de una vela con su malla creada con cables de tensión que garantizan la estabilidad del techo. Esta cubierta permite la entrada del sol al interior y también del aire.

La estructura del estadio se construyó pensando en su resistencia a terremotos por la zona geográfica en la que se encuentra y no tiene muros de carga en el exterior. Cuenta 37 columnas antiterremoto que suman una capacidad de carga de 20.000 toneladas. La ausencia de muros permite que el estadio tenga ventilación natural, debido a su forma aerodinámica.

La pantalla que cuelga en lo alto del estadio es uno de sus detalles más característicos. Se trata de la mayor pantalla de vídeo del mundo del deporte, una Infinity de Samsung que pesa 1.000 toneladas, y visible para todos los asistentes al estadio.

En cuanto al terreno de juego, normalmente es de césped artificial, con siete niveles de filtrado. Sin embargo, se ha sustituido por césped natural para disputar los partidos del Mundial.

España ha ganado este jueves a Austria para meterse en octavos de final. Y lo ha hecho desde una de las mayores obras de ingeniería del mundo del deporte, construida además por una compañía española.