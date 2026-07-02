¿Dónde está jugando España hoy contra Austria? Este es el estadio donde se disputa el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

A partir de las 21.00 horas de este 2 de julio, España se jugará el pase a la siguiente ronda del Mundial de Estados Unidos frente a la selección de Austria. La selección española disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles (Estados Unidos) su primera eliminatoria del campeonato.

El campo donde juegan Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers (dos franquicias de la NFL) tiene capacidad para 70.000 espectadores, aunque se puede llegar a ampliar hasta 100.000 personas. Se inauguró en 2020 tras una inversión aproximada de 4.900 millones de dólares y cuatro años de trabajo.

El estadio ya ha acogido varios eventos como la LVI Super Bowl de 2022, la final de la Copa Oro de la CONCACAF 2023 o partidos de la Copa América 2024. De cara al futuro, ya están agendados dos acontecimientos deportivos del máximo nivel, como son la Super Bowl de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En su estructura destaca la cubierta translúcida de ETFE con los laterales abiertos que permite el paso de la luz y de la brisa marina. Otro de sus aspectos más destacados es la pantalla de vídeo de 360 grados ‘Oculus’, la cual está suspendida en el terreno de juego.

Americans know how to build State of the Art stadiums@SoFiStadium is one such example. Its built 100 feet underground, its center video board was built by @Samsung, it represents a significant portion of the stadium's record-breaking overall construction cost of $5.5 billion.… pic.twitter.com/AzGPEJ2Fjr — Dr. Anmol Kapoor (@AnmolMD) June 29, 2026

Apertura del estadio donde juega España

Las obras arrancaron en noviembre de 2016 con el desafío de excavar un enorme solar situado parcialmente por debajo del nivel freático. El calendario inicial aseguraba que la inauguración sería en 2019, pero las intensas lluvias de 2017 y la complejidad del proyecto retrasaron la apertura hasta 2020.

Por tanto, España jugará en uno de los estadios más modernos, que además está siendo la sede de ocho encuentros del Mundial, incluido el que España y Austria jugarán dentro de los dieciseisavos de final. Posiblemente no sería el último partido que la selección dispute en este estadio, ya que volvería al SoFi Stadium el viernes 10 de julio para jugar unas hipotéticas eliminatorias de cuartos de final.

Lamine ya conoce este estadio

El SoFi Stadium ya es conocido por algunos de nuestros jugadores, como por ejemplo Lamine Yamal. El 26 de julio de 2023, en el primer partido de la gira americana del Barcelona cuando pisó el campo estadounidense. En aquella noche, frente al Arsenal, jugó un cuarto de hora donde ya impresionaba su personalidad. Aquello significó el pistoletazo de salida para un futbolista que, días después, impresionaría en La Liga y que, dos meses después, debutaría con la selección española.