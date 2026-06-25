Turner (ACS) culmina la construcción del nuevo estadio Highmark (EEUU) tras invertir 1.800 millones de euros

Turner, filial en Estados Unidos de la española ACS, junto con la compañía Gilbane, ha culminado la construcción del nuevo estadio Highmark en Orchard Park (EEUU), sede del equipo de fútbol americano Buffalo Bills, tras invertir 2.100 millones de dólares (1.835 millones de euros).

Según la compañía, se trata del mayor proyecto de construcción en la historia del oeste del Estado de Nueva York, y ofrece un moderno recinto de entretenimiento al aire libre, que albergará su primer evento público el 8 de agosto con el partido inaugural de práctica de los Buffalo Bills.

Construido por una empresa conjunta de Gilbane-Turner y diseñado por los Bills, en colaboración con Legends, y el estudio de arquitectura Populous, en el proyecto han trabajo 6.000 empleados especializados, que han dedicado cerca de 5 millones de horas de trabajo a la construcción del recinto.

Con una altura de 35 metros sobre el nivel del suelo, casi el doble que el estadio anterior, el nuevo Highmark Stadium ofrece vistas al lago Erie, al centro de Buffalo y a las colinas de Boston. Construido para resistir los inviernos del oeste de Nueva York y maximizar la comodidad de los aficionados, el recinto cuenta con una capacidad para 60.108 personas.

El director de Gilbane-Turner y vicepresidente de Turner Construction Company, Carl Stewart, ha declarado que la construcción de un estadio de esta envergadura y trascendencia requirió una colaboración, innovación y compromiso «extraordinarios» por parte de miles de personas durante varios años.

«Desde las primeras etapas de planificación hasta la construcción, nuestro equipo trabajó junto a los Buffalo Bills, Gilbane, el estado de Nueva York, el condado de Erie, socios comerciales y la comunidad local para crear un recinto de primer nivel que refleja la pasión de los aficionados de los Bills y la fortaleza del oeste de Nueva York. Nos sentimos honrados de haber contribuido a la construcción de un estadio que se erigirá como símbolo de lo que se puede lograr mediante la colaboración, la excelencia y un compromiso compartido con la región», ha destacado.

De su lado, el director de Gilbane-Turner y vicepresidente sénior de Gilbane Building, John LaRow, ha manifestado que con el nuevo estadio se culminan millones de horas de trabajo de empresas locales, así como de profesionales cualificados «que se arremangaron para construir la nueva casa de los Buffalo Bills».

«Juntos, crearon un testimonio del espíritu trabajador del oeste de Nueva York y un lugar que fortalecerá la región y tendrá un impacto duradero en la comunidad. El Highmark Stadium pertenece a toda la región, y nos enorgullece haber colaborado con los Bills, la administración de Hochul, el estado de Nueva York y el condado de Erie para hacer realidad este extraordinario complejo. Estamos ansiosos por que los aficionados disfruten de su nuevo hogar este año y durante las próximas décadas», ha reiterado.