Así es Brahim Díaz: edad, de dónde es y por qué juega con Marruecos

Brahim Díaz, gracias a su talento natural y calidad, se ha convertido en uno de los grandes nombres del Real Madrid y de la selección de Marruecos. El centrocampista español, actualmente, está disputando la Copa África 2025-2026 y, hasta el momento, es uno de los jugadores más significativos del campeonato por su habilidad para ser decisivo en ciertos partidos.

Cuántos años tiene, dónde nació y de qué país es Brahim Díaz

Brahim, a sus 26 años de edad, disputará durante este viernes 9 de enero, a partir de las 20:00 horas, sus primeros cuartos de final de la Copa África. Marruecos, selección a la que representa, se enfrentará a una de las grandes favoritas de la competición, la Camerún de Samuel Eto’o, legendario delantero del Mallorca y del Barça, y leyenda en su país, que está al frente de la Federación de fútbol Camerunesa. El jugador nacido en Málaga, España, intentará echarse a su equipo a la espalda para llevarlo en volandas hasta el penúltimo escalón del torneo en territorio marroquí, sede donde se está disputando la presente edición del torneo. +

Por qué juega con Marruecos

El jugador perteneciente al Real Madrid posee raíces familiares de origen marroquí y, por lo tanto, tiene la doble nacionalidad. Esto hizo que la Federación de fútbol de Marruecos pusiera sus ojos en él para poder ‘ficharle’. A pesar de que Brahim había militado en todas las categorías del combinado español, Luis de la Fuente, por aquel entonces, no había convocado en firme a Díaz para la absoluta, lo que provocó lógicamente el interés marroquí. La insistencia y el cariño que recibió el futbolista madridista hizo que se decantara para Marruecos, que lo buscó por activa y por pasiva ofreciéndole un rol claro e importante dentro del equipo titular, algo que en España no se lo aseguraban. Finalmente, y tras un tiempo de duelo, Brahim decidió vestir la ‘chamarra’ del equipo de Walid Regragui.

Cuánto cobra

Brahim Díaz, en la actualidad, se sitúa como uno de los futbolistas que menos cobran en toda la plantilla del Real Madrid, con un salario de 7.2 millones de euros, y solo por delante de jugadores de la talla de Gonzalo (1.6 millones), Lunin (4,5 millones), Arda Guler (5,.2 millones), Fran García (5,2 millones) y Raúl Asencio (6,2 millones), según los datos mostrados por la página web especializada en salarios Apology.

Qué significa ‘Brahim’ en árabe

El nombre Brahim en árabe es una variante del hebreo Abraham, que significa ‘Padre de multitudes’ o ‘Padre de muchos’, lo que refleja la figura del patriarca y profeta importante en las religiones abrahámicas, y que tiene un gran peso cultural y espiritual en el mundo islámico, donde también es muy común. Simboliza además la fe, el liderazgo, la piedad y una idea concreta.

Qué familiar de Brahim Díaz nació en Marruecos

La gran pregunta del millón en el caso Brahim Díaz. El jugador nació el 3 de agosto del 1999 en Málaga, y sus padres son Sufiel Abdelkader Mohand, que nació en Melilla y posee raíces marroquíes (su madre), y Patricia Díaz. Con 17 años, tuvieron a Brahim y, posteriormente, cuatro hijos más, Zaira, Idaira, Dunia e Irina. A raíz de esta enlace se originó la unión de Brahim con Marruecos.