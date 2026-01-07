Todos los resultados de octavos y así quedan los cuartos de final de la Copa África: horarios y dónde ver los partidos

La Copa África entra en uno de sus momentos más determinantes, ya que sólo quedan ocho equipos con vida en este frenético torneo. Los cuartos de final se presentan cargados de partidazos y con la mala noticia de que alguna de las selecciones favoritas a llevarse el título podrían quedar eliminadas. Y es que los cruces han deparado varios enfrentamientos en el que, por ejemplo, se miden Argelia y Nigeria, los dos únicos países que han conseguido ganarlo todo hasta el momento. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en esta ronda.

Resultados de los octavos de la Copa África

El año 2026 comenzó por todo lo alto con unos apasionantes octavos de final de la Copa África en los que prácticamente todos los países favoritos solventaron su papeleta y avanzaron hasta los cuartos del torneo. Marruecos se impuso por 1-0 a Tanzania gracias a un solitario gol de Brahim Díaz, mientras que Egipto, Costa de Marfil, Argelia o Nigeria tampoco fallaron y ya al quedar pocos combinados nacionales, la próxima ronda va a ser emocionante.

Senegal 3–1 Sudán.

Malí 1 (3)–(2) 1 Túnez.

Marruecos 1–0 Tanzania.

Sudáfrica 1–2 Camerún.

Egipto 3–1 Benín.

Nigeria 4–0 Mozambique.

Argelia 1–0 RD Congo.

Costa de Marfil 3–0 Burkina Faso.

Cruces, horarios y dónde ver por TV los cuartos de la Copa África

Malí – Senegal. Viernes 9 de enero a las 17:00 horas. Movistar+.

Camerún – Marruecos. Viernes 9 de enero a las 20:00 horas. Movistar+.

Argelia – Nigeria. Sábado 10 de enero a las 17:00 horas. Movistar+.

Egipto – Costa de Marfil. Sábado 10 de enero a las 20:00 horas. Movistar+.

Así quedaron los grupos de la Copa África

La fase de grupos de la Copa África fue una ronda apasionante de esta competición que se está jugando en Marruecos, ya que hubo resultados y sorpresas de todo tipo. La anfitriona, la gran favorita a llevarse el título no falló y terminó en la primera plaza de su grupo, pero sufrió un pinchazo. Nigeria y Argelia fueron las únicas selecciones capaces de hacer pleno y avanzar a los octavos de final con los 9 puntos.

Grupo A

Marruecos – 7 puntos. Malí – 3 puntos. Comoras – 2 puntos. Zambia – 2 puntos.

Grupo B

Egipto – 7 puntos. Sudáfrica – 6 puntos. Angola – 2 puntos. Zimbabue – 1 punto.

Grupo C

Nigeria –9 puntos. Túnez – 4 puntos. Tanzania – 2 puntos. Uganda – 1 punto.

Grupo D

Senegal – 7 puntos. RD Congo – 7 puntos. Benín – 3 puntos. Botsuana – 0 puntos.

Grupo E

Argelia – 9 puntos. Burkina Faso – 6 puntos. Sudán – 3 puntos. Guinea Ecuatorial – 0 puntos.

Grupo F

Costa Marfil – 7 puntos. Camerún – 7 puntos. Mozambique – 3 puntos. Gabón – 0 puntos.

Resultados de la jornada 3 de la Copa África

Grupo A

Zambia 0–3 Marruecos.

Comoras 0–0 Malí.

Grupo B

Zimbaue 2–3 Sudáfrica.

Angola 0–0 Egipto.

Grupo C

Uganda 1–3 Nigeria.

Tanzania 1–1 Túnez.

Grupo D

Botsuana 0–3 RD Congo.

Benín 0–3 Senegal.

Grupo E

Guinea Ecuatorial 1–3 Argelia.

Sudán 0–2 Burkina Faso.

Grupo F

Gabón 2–3 Costa de Marfil.

Mozambique 1–2 Camerún.

Así quedó la jornada 2 de la fase de grupos de la Copa África

Grupo A

Zambia 0–0 Comoras.

Marruecos 1–1 Malí.

Grupo B

Angola 1–1 Zimbabue.

Egipto 1–0 Sudáfrica.

Grupo C

Uganda 1–1 Tanzania.

Nigeria 3–2 Túnez.

Grupo D

Benín 1–0 Botsuana.

Senegal 1–1 RD Congo.

Grupo E

Argelia 1–0 Burkina Faso.

Guinea Ecuatorial 0–1 Sudán.

Grupo F

Gabón 2–3 Mozambique.

Costa de Marfil 1–1 Camerún.

Resultados de la jornada 1 de la fase de grupos de la Copa África

Grupo A

Marruecos 2-0 Comoras.

Malí 1-1 Zambia.

Grupo B

Sudáfrica 2-1 Angola.

Egipto 2-1 Zimbabue.

Grupo C

Nigeria 2-1 Tanzania.

Túnez 3-1 Uganda.

Grupo D

RD Congo 1-0 Benín.

Senegal 3-0 Botsuana.

Grupo E

Burkina Faso 2-1 Guinea Ecuatorial.

Argelia 3-0 Sudán.

Grupo F