La jugada más viral de la Copa África: la cruzada de cables del portero de Uganda contra Osimhen

La jugada más viral de la Copa África la ha protagonizado este martes 30 de diciembre la selección de Uganda con una expulsión surrealista del portero suplente cuando solamente llevaba diez minutos sobre el césped tras ingresar al campo en el descanso. Magoola salió de su área ante Osimhen y sacó su mano para parar la pelota y dejar a su equipo con uno menos con toda la segunda parte por delante.

Uganda ha quedado eliminada de la Copa África tras cosechar solamente un punto en los tres partidos de la fase de grupos. En esta tercera jornada salió goleado ante Nigeria en un encuentro que quedó protagonizado por su portería. Jugaron sus tres porteros. El titular se lesionó en la primera mitad, el suplente fue expulsado y el tercero jugó la media hora final. Un caos.

Uganda ha protagonizado este martes la jugada más viral de la Copa África. Todo empezó en la primera mitad con la lesión del portero titular, Onyango, de 40 años. Fue atendido varias veces, pero forzó hasta el descanso con 0-1 en el marcador. Ahí ya no pudo seguir.

En el descanso salió al campo el portero suplente de Uganda: Magoola. Y cuando llevaba diez minutos sobre el césped, Osimhen montó una contra, se plantó en el mano a mano y el portero suplente la lio. Paró el cuero fuera del área y protagonizó una expulsión surrealista.

Uganda se quedó con un jugador menos con media hora por delante y su entrenador se vio obligado a alinear a su tercero portero: Alionzi. Tres guardametas jugaron en la selección de Uganda en este partido ante Nigeria, que marcó dos goles más en el tramo final de partido. Uganda también anotó su gol del honor a pesar de estar en inferioridad numérica.