Los estadios vacíos de la Copa África complican la candidatura de Marruecos para llevarse la final del Mundial 2030

Marruecos está siendo la organizadora de la Copa Africana de Naciones que se está disputando estos días y que está dejando imágenes tan insólitas como inesperadas en los estadios elegidos para la disputa de los encuentros de la primera fase, la fase de grupos. Muchos de los partidos están presentando el cartel de ‘no hay billetes’, pero la imagen real está siendo muy distinta ya que los estadios lucen parcialmente vacíos, lejos del lleno que se presupone con las entradas agotadas, situación que está dañando fuertemente la imagen de Marruecos como candidata a sede de la final del Mundial de 2030 que organiza de manera conjunta con España y Portugal.

La preocupación es creciente entre los organizadores marroquíes de esta Copa de África. Lo que parecía una anécdota con el primer partido que cumplió el patrón, ese de ‘no hay billetes’ pero con las gradas bastante despoblado, se ha convertido en una constante en el resto de encuentros, sobre todo en aquellos con menor interés.

El tema está en que los partidos que están disputando selecciones como Marruecos, la organizadora, o Argelia, uno de los países más próximos y mejor conectados a los estadios marroquíes de gran envergadura, están presentando esa imagen de zonas de gradas muy despobladas. Las quejas entre los locales se repiten y no entienden qué está pasando. Mientras ellos no pueden conseguir entradas para ver al combinado nacional, los estadios reflejan muchas butacas vacías.

La frustración es creciente entre la afición marroquí. Por ejemplo, en el duelo del pasado viernes disputado en Rabat, en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah, con capacidad para casi 70.000 personas, que enfrentaba a Marruecos contra Malí, se colgó el ‘no hay billetes’ pero la imagen de la grada reflejaba el mismo síntoma que otros encuentros. Oficialmente, la asistencia se cifró en 63.844 personas, una cifra alta y superior al partido inaugural, pero que no se correspondía con la realidad.

Los marroquíes se quejan porque las entradas que salen a la venta en los portales oficiales están volando en cuestión de minutos, agotándose con rapidez y proliferando la reventa, a los que culpan estos acontecimientos en la fase de grupos de la Copa África 2025 celebrada en Marruecos. En la reventa se están llegando a pagar precios que multiplican por diez los originales, dando el interés real por los partidos pero el gran número de personas que están intentando hacer negocio con la cita futbolística.

En Marruecos no ofrecen explicaciones

El 1-1 entre Marruecos y Malí no fue el único. El pasado miércoles, el Estadio Moulay El Hassan de Rabat también contó con numerosas ‘calvas’ en las gradas pese a que se colgó el ‘no hay billetes’. La capacidad de éste es de 22.000 espectadores mientras que la cifra oficial de asistentes fue de tan sólo 16.115 personas. El partido acabó 3-0 para Argelia ante Sudán.

El día de antes, el martes, el inmenso Grand Stade de Tanger, que cuenta con una capacidad de 68.000 personas, en la ciudad de Tánger, parecía que estaba prácticamente vacío, con tan sólo 18.500 aficionados para ver el encuentro entre Senegal y Botsuana, con 3-0 para los senegales.

Por el momento, Marruecos no ha respondido a las críticas recibidas por los aficionados, ni tampoco está ofreciendo soluciones. Sin duda, una mancha que tendrá su efecto ante la FIFA y la selección de los estadios de cara al Mundial de 2030 que organizan junto a España y Portugal, con Marruecos como candidata a albergar la final.