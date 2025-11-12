Luis Rubiales no se calló nada en su entrevista concedida a OKDIARIO con motivo del lanzamiento de su libro ‘Matar a Rubiales’. El ex presidente de la Real Federación Española, que fue clave para que nuestro país consiguiera acoger el Mundial de 2030, sostiene que con él en el cargo a España no se le escaparía la organización de la final, una cita histórica que puede ir a parar a Casablanca (Marruecos).

Preguntado por si siente si no le van a renocer que fue él el principal artífice de traer el Mundial de 2030 a España, el de Motril es bien claro: «Pero qué mérito me han reconocido a mí si todo se opacaba. El Mundial fue una idea que compartí con el presidente en aquella época de la Federación Portuguesa, Fernando Gómez. Ambos éramos vicepresidentes de UEFA y teníamos una ascendencia muy importante y empezamos a trabajar, en mi caso, sin ayuda del Gobierno a pulmón».

Además, Rubiales desvela que fue él quien presentó a Sánchez y a Infantino, lo cual le acabó afectando a la larga: «Infantino se aprovechó de la debilidad de España y del afán de protagonismo de Pedro Sánchez. Hubo conexiones gobierno FIFA en el momento de la crisis por el besito. Eso no tengo ninguna duda. Fíjate que a Infantino y a Pedro les presenté yo y son esas cosas que tiene la vida».

Rubiales y la final del Mundial 2030

Y a la cuestión clave sobre si Marruecos arrebatará a España la organización de un evento de tal calado, Rubiales no se corta: «No tengo información de ello, pero lo que te puedo asegurar es que ya estaba pactado eso cuando yo estaba y se iba a jugar en España, al igual que una semifinal. Igual que tampoco iba a haber partidos en Sudamérica. Todo eso se hizo así para que nadie hiciese preguntas sobre el Mundial de 2034 que inmediatamente concedieron a Arabia Saudí».