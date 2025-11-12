Luis Rubiales se abrió por completo en su entrevista concedida a OKDIARIO y uno de los temas que abordó fue la candidatura triunfadora de España para organizar el Mundial de fútbol de 2030. El ex presidente de la Real Federación Española recuerda a este periódico cómo presentó a los presidentes del Gobierno y de la FIFA, Pedro Sánchez y Gianni Infantino.

Preguntado por si siente si no le van a renocer que fue él el principal artífice de traer el Mundial de 2030 a España, el de Motril es bien claro: «Pero qué mérito me han reconocido a mí si todo se opacaba. El Mundial fue una idea que compartí con el presidente en aquella época de la Federación Portuguesa, Fernando Gómez. Ambos éramos vicepresidentes de UEFA y teníamos una ascendencia muy importante y empezamos a trabajar, en mi caso, sin ayuda del Gobierno a pulmón».

Además, Rubiales desvela que fue él quien presentó a Sánchez y a Infantino, lo cual le acabó afectando a la larga: «Infantino se aprovechó de la debilidad de España y del afán de protagonismo de Pedro Sánchez. Hubo conexiones gobierno FIFA en el momento de la crisis por el besito. Eso no tengo ninguna duda. Fíjate que a Infantino y a Pedro les presenté yo y son esas cosas que tiene la vida».