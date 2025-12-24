El cambio de hábito de Pedri que sólo hace los días de partidos: «Fue influencia de Ferran»

La evolución de Pedri González hasta el futbolista que es hoy ha sido constante, interrumpida sólo con lesiones, especialmente su primer gran parón tras su primer año competitivo en la élite. Pedri es hoy un futbolista superlativo, capaz de echarse él solo al Barça a la espalda, capital en la selección española y, para muchos, uno de los futbolistas que deben estar en la mesa de los grandes. Entre sus múltiples cambios que le han llevado a Pedri a su nivel actual, hay algún que otro hábito que sorprenderá, también por quién lo recomienda, Ferran Torres.

Sin lugar a dudas hay un punto de inflexión entre el Pedri que debutó en el Barça y lo jugó todo durante su primer año competitivo y el que vino después, con un segundo curso repleto de lesiones y molestias que no terminaron de desaparecer hasta que tomó las riendas para el cambio. Pedri ganó peso y masa muscular, dejó espacio para la fortaleza física en su calidad innata y es algo que agradeció, abrazando la regularidad y el rendimiento constante.

Más allá de su visible y notoria mejoría física, hay otro hábito que Pedri incluyó en su rutina que, a su parecer, le «van muy bien» y que es recomendación expresa de un compañero del Barça, de Ferran Torres. El canario ha dejado de desayunar, es una de las comidas de las que se ha desprendido en su día a día, comida que solamente realiza en los días de partido.

«Sí. Solo desayuno los días de partido, que lo hago bastante fuerte», reconoce Pedri en una entrevista para Esquire, donde desvela que es un hábito que le recomendó Ferran Torres, que puso en práctica y que le está funcionando muy bien: «Es algo que me impuse y, no me lo marcó nadie. Bueno, en realidad, fue influencia de Ferran. El Tiburón se cuida mucho y sabe mucho sobre estos temas. Me dio varios consejos, lo probé y la verdad es que me va muy bien».

Así, bajo recomendación de Ferran Torres y no ningún especialista, médico o nutricionista, Pedri estaría practicando una ayuno intermitente, una práctica alimentaria en la que solamente ingieres alimentos durante una reducida franja horaria.

Se trata de una práctica que sacó a la luz Pedri hace ya unas semanas y la cuál le está funcionando: «Ferran, que ya practicaba ayuno intermitente, me animó a que lo probara y la verdad es que me siento mucho mejor desde entonces así que, por el momento, voy a seguir con ello. Hago dos comidas al día, el almuerzo y la cena. A excepción de los días de partido, que nos metemos un buen desayuno. En los periodos de ayuno, lo único que tomo es agua, porque es fundamental mantener una buena hidratación».

Pedri se encuentra en un momento dulce en cuanto a juego y rendimiento. Esta temporada solamente se ha perdido seis partidos, uno de ellos por sanción tras el Clásico, donde sufrió su última lesión: «Todo, la verdad. Siempre la derrota es lo que más duele, pero también la expulsión, que además era la primera de mi carrera. En cuanto a la lesión, no era consciente en ese momento; cuando me enteré, después, claro que me fastidió».