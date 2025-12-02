Flick machaca a Pedri: se tira al césped y pide el cambio tras jugar 72 minutos

Hansi Flick machacó a Pedri y el jugador del Barcelona y de la selección española tuvo que pedir el cambio a los 72 minutos del partido de Liga contra el Atlético de Madrid. El centrocampista se tiró al césped totalmente exhausto y gestos de dolor y no pudo aguantar hasta el final del duelo en el Camp Nou, aunque esa parecía la idea que tenía su entrenador. El Barça ganaba por 2-1 en el momento de su sustitución por Marc Casadó.

La de Pedri no fue la única mala noticia para el equipo azulgrana, ya que Dani Olmo se lesionó al marcar el segundo gol del Barcelona este martes y también pidió a Flick el cambio. El técnico culé, que acusó a Luis de la Fuente de no cuidar a sus jugadores, no dosificó a Pedri, que venía de estar cerca de un mes lesionado del bíceps femoral.

El canario jugó media hora ante el Deportivo Alavés el pasado sábado y ante el Atlético participó 72 minutos, hasta que hizo que volvieran a saltar las alarmas venciéndose al terreno de juego y pidiendo el cambio porque no podía más. En el conjunto de Simeone también hubo un contratiempo físico, pues Álex Baena fue sustituido con molestias. El español fue el autor del 0-1.