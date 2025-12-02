Barcelona – Atlético de Madrid: el partido de Liga, en directo y en vivo
La previa: liderato en juego
El Barcelona y el Atlético de Madrid se ven las caras en este partido adelantado de la jornada 19 de la Liga el que ambos se juegan mucho. Los azulgranas llegan como líderes, aunque con solo tres puntos de ventaja sobre los rojiblancos que atraviesan un gran momento de forma. El conjunto de Hansi Flick sigue generando dudas en su juego, mientras que los de Diego Pablo Simeone parecen haber encontrado su mejor versión en las últimas semanas. Sigue en directo el minuto a minuto de este emocionante duelo entre el Barcelona y el Atlético con las ocasiones, goles y resultado del partido.
Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Atlético de Madrid
Aquellos aficionados que no puedan seguir el choque por televisión ni online tendrán la opción de escucharlo en directo a través de la radio. Cadenas como COPE, Cadena SER, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Camp Nou para narrar el minuto a minuto de este encuentro decisivo de la jornada 19.
Min 2
Avisa el Atlético
Robo y a correr. El Atlético de Madrid no se lo piensa y sale a la contra en cuanto puede, tras robo o error culé. Tuvo un tres para tres ahora el cuadro colchonero.
Min 1
¡Comienza el partido!
¡Arranca el Barcelona – Atlético de Madrid en el Camp Nou!
Ya asoman por vestuarios
Ya están los futbolistas listos listos en el túnel de vestuarios. En breve saldrán, saludos y rodará la pelota tras el sorteo de campos.
Recordamos alineaciones
Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Olmo, Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.
Atlético: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Johny, Nico González; Baena y Julián Álvarez.
Barcelona-Atlético de Madrid: quién ha ganado más partidos en sus enfrentamientos
Atlético de Madrid y FC Barcelona se han visto las caras en 176 partidos de Liga. Los colchoneros suman 53 victorias en sus duelos ligueros frente al Barcelona, mientras que el conjunto azulgrana ha logrado imponerse en 81 ocasiones y 42 partidos han terminado en empate.
Ya calientan los equipos
Ya están sobre el verde del Camp Nou calentando ambos equipos. En menos de media hora rodará la pelota.
¡Alineación confirmada del Atlético!
Esta es la alineación del Atlético de Madrid ante el Barça: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Johny, Nico González; Baena y Julián Álvarez.
¡Alineación confirmada del Barcelona!
Esta es la alineación del Barcelona ante el Atlético de Madrid: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Olmo, Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.
¡Buenas noches! Bienvenidos a este directo del partido adelantado de la jornada 19 de la Liga entre el Barcelona y el Atlético de Madrid que se disputará en el Camp Nou. Ambos jugarán la Supercopa de España en Riad nada más comenzar el próximo año y es por ello por lo que se adelanta varias semanas este encuentro que cerraría la primera vuelta del campeonato doméstico. En breve, confirmamos alineaciones.
Min 7
Se recupera Johny
Había dado un susto Johny, dolorido tras un mal salto. Parece que queda en nada, continúa el juego.