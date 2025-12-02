Barcelona – Atlético de Madrid: el partido de Liga, en directo y en vivo

El Barcelona y el Atlético de Madrid se ven las caras en este partido adelantado de la jornada 19 de la Liga el que ambos se juegan mucho. Los azulgranas llegan como líderes, aunque con solo tres puntos de ventaja sobre los rojiblancos que atraviesan un gran momento de forma. El conjunto de Hansi Flick sigue generando dudas en su juego, mientras que los de Diego Pablo Simeone parecen haber encontrado su mejor versión en las últimas semanas. Sigue en directo el minuto a minuto de este emocionante duelo entre el Barcelona y el Atlético con las ocasiones, goles y resultado del partido.

Barcelona – Atlético, en directo

Dónde se juega el Barcelona – Atlético de Madrid

El encuentro se disputará en el Camp Nou, situado en el barrio barcelonés de Les Corts. El estadio, inaugurado en 1957, reabrió sus puertas recientemente tras más de dos años de reformas. Aunque todavía no está completamente finalizado, actualmente puede albergar a unos 45.000 espectadores.

